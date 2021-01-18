中職／「很珍惜可以在一起」 何恆佑、林子豪互激上一軍

統一獅隊去年季中選秀挑進10名新秀，林子豪、何恆佑兩名內野手，被總教練林岳平點名是希望今年在一軍幫上球隊的戰力，同是高中畢業投入選秀，同是內野手，又是第1、2指名挑進的「大物」，兩人彼此激勵上一軍，何恆佑說：「我們的心態就是就是互相加油，誰可以上一軍，就祝福他。」

林子豪來自平鎮高中，何恆佑出身穀保家商，兩人不曾同校過，但從小就認識，現在來到職棒當隊友，半年同隊後已建立好交情。

以1、2指名同梯進入獅隊，同是內野手，外界好奇兩人是否會有瑜亮情結，何恆佑表示，「其實我們私底下很好，晚上會一起出去吃飯，放假也都在一起，也會聊什麼時候要上一軍，調整時也會互相幫忙。」他笑說：「我覺得剛好有這個機會（同隊），很珍惜在一起，他和我個性滿合的。」

「餅總」談到兩位「大物」內野手，曾形容兩人個性像是兩個極端，林子豪內斂、何恆佑外放，何恆佑則是解釋，「子豪是私底下比較open的人，看到大場面比較正經，是心理建設很好的選手，不像我比較會表現出來。」但他說兩人其實私下個性很像。

林子豪進入職棒半年以來，認為自己的力量與身材成長最大，他給自己的期許是開季一軍名單，「希望熱身賽可以拿出好表現，可以開季就上一軍。」