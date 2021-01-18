快訊

獨／確診隔離逾月提審遭駁 隔天指揮中心放寬出院標準

直播／北部某醫院群聚事件累積4件！陳時中14：00說明疫情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／選手時期都沒拿過 林岳平以教練身分收卓越獎

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
統一獅隊頒發隊內獎項，總教練林岳平拿下卓越獎。記者陳宛晶／攝影
統一獅隊頒發隊內獎項，總教練林岳平拿下卓越獎。記者陳宛晶／攝影

統一獅隊今天頒發隊內四項年度獎項，卓越獎首度由選手以外的人獲獎，總教練林岳平一臉意外接過獎座，他笑說自己在選手時期也沒拿過這4個獎項任何1個，「球隊開始頒這個的時候，我已經開始變爛了。」以總教練的身分獲獎，他說：「這是莫大的壓力。」

獅隊例行性在春訓開始時頒發隊內獎項，肯定去年表現突出的選手，淬練獎由林安可獲獎，突破獎頒給鄭鈞仁，陳傑憲收下精進獎；頒發卓越獎前，「餅總」還先打探消息，「我剛剛就在問蘇總（蘇泰安，領隊），卓越獎是誰，他在那邊呃嗯嗯，不跟我講。」

獅隊頒發4項隊內獎8年以來，首度由教練獲獎，林岳平一臉訝異領獎，「不知道有這一part」，他自嘲，就連選手時期都沒拿過這個獎，「球隊開始頒這個時，我已經開始變爛了。」

林岳平表示，「或許去年球隊在改變之後，拿下最後的成績，用這個獎項來肯定我，這也代表我今年勢必要更努力，朝連霸的路去做準備，可能會有更大的壓力在我身上，我接受這個挑戰，看能不能讓球隊回到全盛的時期、三連霸的時期。」

獅隊去年在不被看好的情況下逆勢突圍，今年以「冠軍獅」的身分迎接賽季，期待值已經不同，「餅總」也有覺悟，「球團的目標很一致，就是要奪冠，今年連霸的路會更加嚴峻、更辛苦，我們一定要突破，突破與各隊的對戰，突破去年比較弱的一環。」

林岳平 林安可 陳傑憲 統一7-ELEVEn獅

延伸閱讀

中職／冠軍獅開訓 餅總目標5成勝率

中職／自認比不上王柏融 林安可今年先不簽複數年

中職32年／陳禹勳拚大餅障礙 陳韻文挑戰最年輕百救援

中職／獅隊奪冠3洋投全簽回 蘇泰安：第4號已有人選

相關新聞

日職／投1休6為何不完投？桑田真澄：先發應以135球為目標

據《Sponichi Annex》報導，前巨人隊名投桑田真澄上任一軍首席投手教練，在與球評槙原寛己談到最理想的先發投手類型提到，「先發投手投一休六，為什麼還不完投？」

日職／下一個赴大聯盟的是誰？ 前田健太暗指「廣島強打」

明尼蘇打雙城隊投手前田健太17日上日本電視節目，被主持人問到目前大聯盟鎖定的下一個日本球星時，暗指是廣島隊鈴木誠也。 前田健太在富士電視台的體育節目中，被主持人問及，「現在的日本的選手中，有沒有

中職／第一輪指名非護身符 昔日Big4面臨背水一戰

中職5隊春訓陸續開跑，對許多選手來說，今年是嶄新的一季，不過對部分球員而言，本季堪稱背水一戰，特別是昔日選秀第一輪指名的好手張閔勛、楊晉豪、林子崴和陳琥，若接下來沒有突破性大躍進，近年湧入大量年輕好手

日職／阪神停止大風吹 陳偉殷對隊友守備無需悲觀

日本媒體《東京體育》上週報導，陳偉殷現在成為滾地球型投手，「關鍵是後面守備的人。」並引用退役球員的看法認為阪神的守備將成為變數。 阪神虎去年的團隊失誤數連續3年居NPB12球團最多，「守亂」的

中職／林安可「認命」 餅總盼成旅外打者而非中職投手

統一獅隊林安可「雙刀」出鞘難度高，今年春訓投入完整野手訓練，已不像去年只是兼練野手，他開出自己作為打者需要改進的課題，包...

中職／「至少我還在」 王鏡銘拚500場出賽先求穩

統一獅隊投手王鏡銘16日剛度過35歲生日，身為現役出賽數最多投手的他，先前因為自由球員（FA）「滾動式解讀」爭議，成為史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。