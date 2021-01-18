中職／選手時期都沒拿過 林岳平以教練身分收卓越獎

統一獅隊今天頒發隊內四項年度獎項，卓越獎首度由選手以外的人獲獎，總教練林岳平一臉意外接過獎座，他笑說自己在選手時期也沒拿過這4個獎項任何1個，「球隊開始頒這個的時候，我已經開始變爛了。」以總教練的身分獲獎，他說：「這是莫大的壓力。」

獅隊例行性在春訓開始時頒發隊內獎項，肯定去年表現突出的選手，淬練獎由林安可獲獎，突破獎頒給鄭鈞仁，陳傑憲收下精進獎；頒發卓越獎前，「餅總」還先打探消息，「我剛剛就在問蘇總（蘇泰安，領隊），卓越獎是誰，他在那邊呃嗯嗯，不跟我講。」

獅隊頒發4項隊內獎8年以來，首度由教練獲獎，林岳平一臉訝異領獎，「不知道有這一part」，他自嘲，就連選手時期都沒拿過這個獎，「球隊開始頒這個時，我已經開始變爛了。」

林岳平表示，「或許去年球隊在改變之後，拿下最後的成績，用這個獎項來肯定我，這也代表我今年勢必要更努力，朝連霸的路去做準備，可能會有更大的壓力在我身上，我接受這個挑戰，看能不能讓球隊回到全盛的時期、三連霸的時期。」

獅隊去年在不被看好的情況下逆勢突圍，今年以「冠軍獅」的身分迎接賽季，期待值已經不同，「餅總」也有覺悟，「球團的目標很一致，就是要奪冠，今年連霸的路會更加嚴峻、更辛苦，我們一定要突破，突破與各隊的對戰，突破去年比較弱的一環。」