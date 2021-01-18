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日職／下一個赴大聯盟的是誰？ 前田健太暗指「廣島強打」

聯合新聞網 / 綜合報導
廣島鯉魚的鈴木誠也（左）是跑攻守三拍子好手。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
廣島鯉魚的鈴木誠也（左）是跑攻守三拍子好手。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

明尼蘇打雙城隊投手前田健太17日上日本電視節目，被主持人問到目前大聯盟鎖定的下一個日本球星時，暗指是廣島隊鈴木誠也。

前田健太在富士電視台的體育節目中，被主持人問及，「現在的日本的選手中，有沒有哪個人是你覺得去大聯盟也沒問題的選手？」

前田健太則面露苦笑回應，「雖然可能會被（雙城）球團抱怨，但在美國經常從球探那邊聽到有這麼一個人，是野手，在廣島隊。」主持人馬上回答，「鈴木誠也！」獲得前田健太肯定回應。

26歲的鈴木是2012年廣島的第2指名，從生涯第3個球季的2015年開始在一軍有較多先發機會，16年成為固定先發，19年以3成35打擊率及4成53上壘率拿下個人首度的打擊獎項。去年即使場次縮減，仍然交出3成打擊率、25轟、75分打點的成績，創下連5季3成打擊率及25轟的紀錄，在此之前只有王貞治(8季)、落合博滿(7季)及小笠原道大(5季)這3名日職史上著名強打者的大前輩達成過。

除了打擊能力之外，鈴木從16年後4度拿到外野金手套獎，守備能力不在話下，而生涯也有3季的盜壘達到雙位數，正是所謂的跑攻守三拍子好手。前田健太表示，他在日本常常被說跟人家「不一樣」，不管是打擊練習還是在國家隊皆如此。

廣島鯉魚 前田健太

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