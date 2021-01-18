日職／投1休6為何不完投？桑田真澄：先發應以135球為目標

據《Sponichi Annex》報導，前巨人隊名投桑田真澄上任一軍首席投手教練，在與球評槙原寛己談到最理想的先發投手類型提到，「先發投手投一休六，為什麼還不完投？」

出席日本TBS節目「S1」的生涯173勝名投桑田真澄表示，「我個人是覺得，現在都已經是投一休六、投一休六的時代，為什麼不完投？完全不能理解。」

在一旁的槙原寛己有點驚嚇的回應，「我一直以為（桑田教練）是不太讓選手投長局數，不讓他們受傷的那種指導類型。」桑田真澄則表示，「限制投球數是針對學生，學生棒球需要球數限制，是因為還在成長」、「但是過了20歲已經有所成長了，希望他們先發能以135球為目標」。

桑田真澄坦言，「這的確是滿嚴格的，球員搞不好會有抱怨的聲音，但我希望他們能好好跟上。」