中職／何恆佑新人跳水衝最快 學細節求站穩一軍

統一獅今天舉行新人跳水儀式，野手何恆佑連跑帶爬過關，他笑說：「直接往前衝，我應該是最快的。」他經教練指點下半身力量使用更好，不急著上一軍，重要的是能在一軍站穩。

中職統一獅隊昨天舉行開訓儀式，今天為新人闖關跳水活動，去年季中選秀加入的菜鳥要想辦法通過水上充氣關卡。何恆佑表示，沒有試跑過，一開始覺得很難，但看到前面有人用爬的方式過關，「想著直接往前衝、再想辦法爬過去，我應該蠻適合參加這種比賽的」。

何恆佑去年加入球隊後，也有在二軍出賽紀錄，二軍累計9場出賽，總計15打數敲出6支安打，打擊率4成。何恆佑表示，剛進到職棒時蠻緊張，但也很亢奮，既然有機會可以上場，「享受比賽，做不好也沒關係，放得比較開，反而收到不錯的結果」。

何恆佑表示，進到職棒後，二軍教練陳連宏、一軍教練劉育辰都有給打擊方面的建議，秋訓、春訓階段加強很多細節，吸收到不同觀念，有更好的方法可以去嘗試，也更敢問教練問題。

何恆佑表示，現在知道怎麼用下半身帶動上半身，讓擊球力道更有威脅性、球可飛得更遠，也可以用比較輕鬆的方法，讓身體比較不容易受傷去擊球。

何恆佑跳水儀式上喊出要「站穩一軍」，他表示，不會急著求上一軍，但希望如果有機會可以上一軍，就希望站穩一軍，有穩定的表現可以幫助球隊，另外也希望不要再受傷，可以平安、健康地打完一整季。

何恆佑昨天在開訓年度願望時開玩笑說希望一覺醒來頭髮可以變直，他透露其實小時候頭髮是直的，一直到小學二、三年級，有天突然變成自然捲，「希望某天睡覺起床，可以變回直髮」。