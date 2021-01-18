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全國社區賽／秀朗巨星一日三勝 U12對決刀鋒閃電爭冠

聯合新聞網 / 智林體育台提供
秀朗巨星一日三勝拿下冠軍戰門票。 大會提供
秀朗巨星一日三勝拿下冠軍戰門票。 大會提供

第一屆全國社區棒球邀請賽U12組賽事，17日由刀鋒閃電、秀朗巨星出線，將在24日冠軍戰對決，至於OB組則是慶順對上興華社區進行冠軍之爭。

全國社區棒球邀請賽共有37隊參與，包括U10組12隊、U12組14隊以及OB組11隊，U10組上週已由WBC、日僑雷公出線，OB組則是16日進行7強賽事，WBC以5：4險勝港湖社區，活力希望以13：0打退運動家，慶順以12：4擊敗DH戰將，勝隊晉級4強。

4強賽戰況激烈，都以一分差分出勝負，抽到種子籤的興華社區對上WBC前3局以1：0領先，WBC在4局下以3安打3四死球灌進5分反超，5局下再添1分，興華社區在6局上由蘇任凱全壘打展開大反攻，WBC保送、失誤連連，讓興華社區吃下6分大局再度要回領先，最後反以7：6勝出。慶順與活力希望則是前6局維持1：1平手，慶順7局下靠著周育忠再見安打，以2：1險勝，搶下冠軍戰門票。

U12組打完16日賽事產生9強，17日進行複賽，刀鋒閃電以8：1、16：0分別擊敗興華社區、艋舺社區，前進冠軍戰；秀朗巨星則是一日三戰，以7：4、9：3、3：0撂倒中大紅襪、紅色閃電、三峽社區，辛苦搶下決賽最後一席。

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