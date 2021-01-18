棒球／洛杉磯奧運銅牌鐵捕凃忠男過世 享壽62歲

中職三商虎創隊元老、中華「鐵捕」凃忠男12日過世，享壽62歲；凃忠男業餘時期為國家隊常客，早期強投郭源治、郭泰源、莊勝雄都曾與他搭配，也是洛杉磯奧運表演賽中華隊奪下銅牌的班底。

先前才傳出統一獅創隊元老鄭百勝逝世消息，前三商虎隊創隊元老凃忠男也於12日過世；凃忠男成名甚早，為台南市巨人少棒隊成員，1971年威廉波特世界少棒賽，當時陣中王牌投手許金木的速球，只有凃忠男接得住，兩人搭配默契十足，幫助中華隊拿下冠軍。

凃忠男是中華成棒代表隊常客，1982年世界盃棒球賽、1983年亞洲棒球錦標賽、1984年洛杉磯奧運表演賽、世界盃棒球賽、1985年亞錦賽、洲際盃棒球賽、1986年世界盃、1987年亞錦賽等，他都是代表隊成員。

凃忠男為中職三商虎創隊元老，在1990年中職元年三商虎開幕戰出賽，與涂鴻欽先發投捕搭擋，涂鴻欽拿下完封勝，當年凃忠男也曾寫下連6打席敲出安打的中職紀錄。

凃忠男效力三商虎隊4年後加入俊國熊隊，中華職棒生涯5年，累計739打數，敲出164支安打，僅有1發全壘打，生涯打擊率2成22。

凃忠男離開中職後，曾回到母校華興中學棒球隊擔任教練，後來與棒球界的聯繫越來越少，凃忠男過世消息，許多過去的隊友也都不知道狀況。