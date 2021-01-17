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棒球／威廉波特英雄又少一人 中華隊鐵捕凃忠男過世

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棒球／威廉波特英雄又少一人 中華隊鐵捕凃忠男過世

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
中華隊鐵捕凃忠男過世。 報系資料照
中華隊鐵捕凃忠男過世。 報系資料照

曾是中華隊「鐵捕」、三商虎隊創隊元老球員的凃忠男12日過世，享壽62歲；2021年才剛開始，陸續傳出中職元老球員壞消息，統一獅隊創隊元老鄭百勝在11日過世。

凃忠男是1971年威廉波特世界少棒賽中華隊小國手（巨人隊），和當時的強投許金木搭檔、默契十足，是很多老球迷的共同回憶；這一年拿到中華隊隊史LLB第二座冠軍。

許金木是巨人少棒隊王牌投手，當年找遍台南市，沒有捕手接得住他的速球，只有凃忠男敢嘗試，在手套內另戴布手套，咬緊牙根不怕痛，兩人搭檔闖出名號。

凃忠男在業餘成棒時代，更是中華隊的常客，從郭源治、莊勝雄等人開始，早年強投幾乎都和他合作過，打下無數榮耀。

凃忠男在1982年屆世界盃棒球賽、83年亞洲棒球賽、84年洛杉磯奧運會、84年世界盃棒球賽、85年洲際盃棒球賽、86年世界盃棒球賽、87年亞洲棒球賽及洲際盃，都入選中華隊國手。

三商加入中職前，在業餘時代戰力不足，延攬凃忠男入隊，之後隨著三商虎隊進軍職棒，成為創隊元老球員之一。

凃忠男在中職元年曾締造連續6支安打的紀錄，生涯前4年效力三商虎隊，1994年季前加入俊國熊隊，在中職5年留下打擊率2成22的成績。

離開職棒後，凃忠男曾到母校華興中學擔任教練，但之後和棒界聯絡愈來愈少，過去隊友也不知道他的狀況，聽聞過世消息，都感到非常吃驚。

棒球 中華隊 中職

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