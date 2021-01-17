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中職／這個新人有點捲 何恆佑：想要睡覺起來頭髮變直

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
統一獅隊新秀上台喊出新球季目標。記者陳宛晶／攝影
統一獅隊新秀上台喊出新球季目標。記者陳宛晶／攝影

統一獅隊今天舉辦開訓儀式，去年選進的新人輪流說出新球季目標，第二指名選進的內野手何恆佑一開口就很勁爆，「我希望我有一天睡覺起來，頭髮可以變直。」

獅隊全員連同教練團、應援團在內，逐一上台喊出新球季期許，去年選秀選進10人，加上自主培訓合約簽下的張竣凱，共計11名新人，扣掉當兵中的許哲晏和林原裕，合計9名新人參與今天活動。

首輪選進的林子豪為自己設下的目標，是身體保持健康、能夠有穩定的成績，第二指名的何恆佑先搞笑說完直髮期許，再補上認真的說法，「我今年的目標是有健康的身體、突破自我、繼續努力、堅持下去。」

劉予承希望帶著健康的身體，去迎戰每場比賽；李其峰許下身體健康、為球隊貢獻；姚杰宏寫下「使命必達」，希望完成教練團交付的所有任務；張肇元寫下「勇敢」，希望自己在機會來臨時可以勇敢表現；李慶隆寫下「順利」，期許球季順利開打、順利站上一軍、順利拿下總冠軍。

第10輪選進的楊淳弼表示，「大家應該不太認識我，以後會讓大家認識我。」他許下的目標是身體健康、穩定訓練、穩定出賽、穩穩拿下冠軍，「還有接球穩一點。」張竣凱寫下健康、穩定和享受，「以健康的身體穩定出賽，去享受更多壓力和場上氣氛。」

統一獅 選秀

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