日職／阪神停止大風吹 陳偉殷對隊友守備無需悲觀

日本媒體《東京體育》上週報導，陳偉殷現在成為滾地球型投手，「關鍵是後面守備的人。」並引用退役球員的看法認為阪神的守備將成為變數。

阪神虎去年的團隊失誤數連續3年居NPB12球團最多，「守亂」的問題經常引起媒體及球迷的抨擊。以去年來說，團隊失誤數85次，足足是巨人隊42次的兩倍。不過攤開阪神的主力先發守備表現，其實有明顯進步，加上球團針對這個致命弱點尋找對策，陳偉殷以及關心他的球迷們其實可以不必過度悲觀。

2021年阪神的內野佈局，預計將以糸原健斗（二壘）、大山悠輔（三壘）、木浪聖也（游擊）為主軸。另外可能將去年守外野的洋將桑斯（Jerry Sands）拉到一壘防區，但由於新洋砲小羅哈斯（Mel Rojas Jr.）因簽證問題何時能向球隊報到並投入比賽尚未定，洋將馬提（Jefry Marté）以及陽川尚將、新人佐藤輝明等人都是其他的人選。

攤開這幾名內野手2019到2020球季的守備率比較，糸原健斗（守備率：0.993→0.996）、大山悠輔（守備率：0.945→0.976）、木浪聖也（守備率：0.966→0.980），都有成長。

大山悠輔2019年在三壘出賽130場有20次失誤，去年108場只有6次，他原本就是三壘守備有一定水準的選手，加上去年打擊開竅，繳出生涯最佳的0.288打擊率、28支全壘打、85分打點，今年將固定成為阪神的第四棒、三壘手，隨著定位更加明確之後，攻守成績持續進化相當值得期待。入團第三年的木浪聖也，菜鳥球季的2019年在游擊防區出賽98場有15次失誤，去年91場減半到8次，守備的安定感與第一年截然不同。

隨著守備位置的定位更加明確，大山悠輔三壘守備穩定性進步也有目共睹。 擷圖自阪神虎隊官方推特

此外阪神還有年僅20歲的小幡竜平去年受到監督矢野燿大重用，獲得寶貴的磨練經驗。選秀第六指名加盟、曾經跟隨日本社會人聯隊參加冬盟的中野拓夢（三菱汽車岡崎），也是一名守備資質頗佳的內野手。雖然無法立即與去年團隊失誤53次居太平洋聯盟最少的羅德隊相比，不過阪神的內野防線並未如帳面數據般脆弱。更何況他們還有捕手金手套獎三連霸、阪神隊史第一人的梅野隆太郎坐鎮本壘板，這更是阪神比其他球團具有的守備優勢。

過去幾年阪神守備比較大的問題是守備位置不固定、讓一名選手去守多個位置，而導致替補球員出差錯。以大山悠輔來說，去年守過一壘、左外野、甚至中外野，直到中半段才終於固守在三壘。隨著大風吹的問題消失，大山悠輔的打擊也漸趨穩定。因此今年如何讓各個守備位置固定將是矢野燿大監督必須去思考的問題。

內野現階段比較不安的是一壘防區。馬提（Jefry Marté）去年10月曾發生單局3次失誤、單場4次失誤的不名譽紀錄，一壘守備的適應力必須加強。桑斯過去在KBO時代守過一壘，但真正實力還要看春訓以及實戰比賽之後，這也關係到阪神一壘防區的戰力。

面對這幾年守備的問題，阪神球團也無法坐視不管，已經從教練部門開始著手，春訓將邀請日職守備名將川相昌宏擔任客座教練。川相昌宏生涯拿過6次游擊金手套獎，是日本職棒著名的「守備教科書」。另外川相長期擔任第二棒執行短打戰術，生涯累積533次犧牲短打成功，是NPB史上第一。雖然他這次只是擔任短期客座教練，不過阪神邀請世仇對手巨人出身的OB加入指導行列相當罕見，因此可以看出阪神為了改善守備以及戰術執行力不佳等問題下了一番工夫，對於初來乍到阪神的陳偉殷來說應該可以安心不少 。