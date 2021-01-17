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中職／延續奪冠手氣當隊長 吳桀睿笑說終生隊長也OK

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
統一獅吳桀睿。報系資料照
統一獅吳桀睿。報系資料照

統一獅隊今天公布新年度的隊長，由吳桀睿連任，連任原因也不令人意外，吳桀睿說：「大家是覺得去年奪冠，就不要換掉。」希望延續奪冠手氣，他笑說：「如果可以連霸到最後，就一直當，終生隊長也可以。」

獅隊往年都由前一年度隊長揭曉的新任隊長，吳桀睿今天也親自上台放榜：「就是我！」他感謝學長們的幫助，隊友與教練之間的溝通順暢，球團也給選手很多空間，「這是一支非常圓潤的球隊，大家一起經歷很多高低起伏，希望大家吸收去年的養分，延續到今年繼續打出佳績。」

吳桀睿透露連任隊長的過程，「球隊傳統就是球員票選，大家是覺得去年奪冠，就不要換掉。」連續兩年當隊長，他已是駕輕就熟，以年紀處在球隊中生代的身分，扮演教練與學長、學弟之間的橋梁，「其實不只是隊長，大家都是互相，一起讓溝通的過程更順暢。」

今年在延續奪冠手氣的情況下連任隊長，吳桀睿笑說如果球隊奪冠，一直當下去也沒問題，「終生隊長也可以。」

吳桀睿 統一獅

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