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中職／看大哥淚崩「有這麼感動？」 羅國龍拚東山再起

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
羅國龍。圖／統一獅隊提供
羅國龍。圖／統一獅隊提供

去年因傷只出賽17場，統一獅隊外野手羅國龍感受到強烈的飯碗危機，今年期望以健康、穩定的狀態，把握住每次上場機會，他笑說去年曾取笑拿下東山再起獎淚崩的大哥高國輝，「是有那麼感動嗎？」他說：「我就跟他說，不然我明年（今年）拿拿看，看會不會這麼感動。」

羅國龍去年在開訓第一天就上醫護室報到，因腳底筋膜炎作怪，春訓只能看隊友練球，他直呼「很無聊」，今年能以健康的狀態投入春訓，他說：「這感覺就差很多了。」

獅隊去年打出「外野三鬼」，蘇智傑、林安可、陳傑憲構成超強連線，獅隊其他外野手們的出賽空間也因此遭到壓縮，羅國龍有體悟，「今年大概也是這樣，我就是要把握住教練團給我的機會，不可能每次都是3個左打先發，有機會讓我上時，我就要把握住。」

羅國龍坦言，前年成績不好，去年更不好，「再這樣下去，已經快沒工作了。」

羅國龍對東山再起獎有企圖，原因是去年看到高國輝哭的模樣，「我有打給他，問他是有這麼感動嗎？怎麼哭成這樣。」他笑說自己也想拿看看，「看我會不會也這樣哭。」

羅國龍 高國輝 統一獅

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