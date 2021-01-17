中職／自認比不上王柏融 林安可今年先不簽複數年

統一獅隊林安可去年專心當野手，繳出超狂成績，以32轟、99分打點拿下打擊雙冠王，也抱走年度新人王，新球季月薪可望翻漲2倍以上，他還不急著在今年簽下複數年合約，「等到自己穩定之後，相信球隊會給我複數年合約。」

林安可去年狂刷中職版面，「打」出名堂，新球季並未被球隊設定在投手戰力內，他對此也早已放寬心，直言不失落，「不會啦！應該也是預期中的事，就打者出發，不太可能回去投手了吧！」

林安可去年月薪10萬元，今年合約備受矚目，林安可則表示合約都交給經紀人處理，「現在應該是不會朝複數年合約去談，自己還沒到那邊，還有很多不足的地方，等到自己穩定之後，相信球隊會給我複數年合約。」

林安可的新人年表現，令人聯想到王柏融，王柏融在2016年拿下新人王後，與Lamigo桃猿隊簽下5年大型合約，月薪直接跳上50萬元，林安可對此還不敢想。

林安可謙稱：「我和王柏融比還是有一段差距，他也是拿很多獎、很穩定，我只有全壘打數字比較好，各方面沒他好。」