聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／想再次感動球迷 餅總沒忘掉5成勝率還沒兌現
林岳平從菜鳥教頭蛻變冠軍教頭，今年帶領球隊邁向連霸之路，他在年度目標錦旗寫下「再次感動、連霸奪冠」，也笑說自己還有一個目標還沒達成，「我還沒達成我的5成（勝率），希望可以再突破團隊勝率。」
林岳平去年接掌獅隊兵符，喊出目標5成勝率，獅隊去年逆勢奪冠，其實並未達成他季前喊出的5成勝率目標，全年拿下58勝61敗1和，勝率4成87，他也一直放在心上。
談到今年率隊目標，「餅總」說：「去年打出讓球迷、球團、台南感動的球賽，今年希望再次展現我們在總冠軍賽比賽的氛圍，如果可以在季賽就帶到球賽中，希望能創造統一新的霸業。」話鋒一轉笑說：「另一個目標，是我還沒達成的5成勝率。」
今年在5隊賽季之下面臨新的挑戰，林岳平說：「比較難打是一周內面對3支球隊，有可能對戰時，每個組合都會碰到對方最好的投手。」他指出，今年賽程改變、球隊改變，「要重新面對比賽，就看能不能快速調整。」
他指出獅隊今年最需加強的環節為游擊，「有林祖傑和其他選手在沒錯，但只要一個受傷或低潮，球隊就需要找出其他計畫。」他也點名今年期望在一軍看到的新人戰力，投手部分為有旅美資歷的李其峰，野手部分則為林子豪、何恆佑。
林岳平表示，李其峰去年在一軍有1場出賽，看得出來若有穩定表現，能在中繼幫助球隊，「子豪、恆佑要看他們加入職棒後，如果連續出賽，能不能維持穩定表現。」他表示，會找機會讓他們在一軍的高張力賽事去嘗試，「看他們適應比賽節奏的能力。」
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言