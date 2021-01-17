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中職／想再次感動球迷 餅總沒忘掉5成勝率還沒兌現

聯合報 / 記者陳宛晶／台南即時報導
統一獅隊總教練林岳平。記者陳宛晶／攝影
統一獅隊總教練林岳平。記者陳宛晶／攝影

林岳平從菜鳥教頭蛻變冠軍教頭，今年帶領球隊邁向連霸之路，他在年度目標錦旗寫下「再次感動、連霸奪冠」，也笑說自己還有一個目標還沒達成，「我還沒達成我的5成（勝率），希望可以再突破團隊勝率。」

林岳平去年接掌獅隊兵符，喊出目標5成勝率，獅隊去年逆勢奪冠，其實並未達成他季前喊出的5成勝率目標，全年拿下58勝61敗1和，勝率4成87，他也一直放在心上。

談到今年率隊目標，「餅總」說：「去年打出讓球迷、球團、台南感動的球賽，今年希望再次展現我們在總冠軍賽比賽的氛圍，如果可以在季賽就帶到球賽中，希望能創造統一新的霸業。」話鋒一轉笑說：「另一個目標，是我還沒達成的5成勝率。」

今年在5隊賽季之下面臨新的挑戰，林岳平說：「比較難打是一周內面對3支球隊，有可能對戰時，每個組合都會碰到對方最好的投手。」他指出，今年賽程改變、球隊改變，「要重新面對比賽，就看能不能快速調整。」

他指出獅隊今年最需加強的環節為游擊，「有林祖傑和其他選手在沒錯，但只要一個受傷或低潮，球隊就需要找出其他計畫。」他也點名今年期望在一軍看到的新人戰力，投手部分為有旅美資歷的李其峰，野手部分則為林子豪、何恆佑。

林岳平表示，李其峰去年在一軍有1場出賽，看得出來若有穩定表現，能在中繼幫助球隊，「子豪、恆佑要看他們加入職棒後，如果連續出賽，能不能維持穩定表現。」他表示，會找機會讓他們在一軍的高張力賽事去嘗試，「看他們適應比賽節奏的能力。」

林岳平 林子豪

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