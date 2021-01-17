中職／國慶打到幾歲我就幾歲 陳鏞基鎖定3年約

統一獅隊老將陳鏞基與球隊的談約持續進行中，他的目標是3年合約，在年限的部分已有大致共識，剩下月薪與細節在拉鋸中，面對媒體追問，他笑說：「你們急，我也很急。」他收到來自經紀人的回報，雙方差距已在縮小中。

陳鏞基去年月薪62萬，為獅隊薪水「一哥」，在隊上依然有著無可取代的重要性，球季後申請成為自由球員，與球團的議約持續進行中，至春訓展開仍未定案。

陳鏞基表示，合約未定案，心情多少有點不踏實，「但我的本分就是把心思放在球場上，大家都有認知今年會很難打，各隊洋投都找很好。」他說既然自己有經紀人，就把需求都告訴經紀人、交給他去處理，「如果我兩邊都要顧，要打好會很難，我先把球場上的東西顧好，成績好， 才有本錢去和球團談薪水。」

陳鏞基透露，差距已在逐漸縮小中，「應該不會等很久啦！」他坦言期待的年限是3年約，目前雙方對年限也已有共識，就差月薪和細節要再討論。37歲的他，對於卸下球員身份的那一天還沒有想法，他開玩笑說，「我說國慶打到幾歲，我就打到幾歲。」

陳鏞基的年度目標寫下「笑到最後」，他解釋，「去年我們走得跌跌撞撞、有很多低潮，但最後最開心、笑到最後的是我們，我希望今年也一樣，不管季中遇到什麼挫折、困難，都無所謂，正面去看待，只要到總冠軍賽最後一場打完，笑的是我們就好。」