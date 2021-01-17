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中職／周旋3女1男感情金錢糾葛如本土劇 桃猿投手葉家淇致歉

聯合新聞網 / 綜合報導
樂天桃猿投手葉家淇。 報系資料照
樂天桃猿投手葉家淇。 報系資料照

桃猿隊23歲的年輕投手葉家淇，於今天突然在臉書上發文向球迷致歉，道歉的內容，就他個人描述，牽扯到A小姐、B小姐、C先生及C先生伴侶D小姐，五人之間的金錢及感情糾葛，宛如本土劇一般；這也是繼統一獅潘傑楷之後，又一個中職球員負面新聞。

葉家淇在2020樂天隊出賽場次並不多，一軍4場及二軍3場，防禦率均高達7以上，表現均不理想。

有球迷留言「這是為打預防針！」也有人說，「新聞不爆、自己先爆，又是私底下行為不檢了嗎？」

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