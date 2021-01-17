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中職／冠軍獅好薪情 整體漲幅1000萬以上
統一獅隊今天舉行開訓儀式，與獅迷同歡，球員薪水至今尚未放榜，領隊蘇泰安表示，整體調幅絕對在1000萬元以上，「有的球員加到兩倍、兩倍多都有，有貢獻的球員，一定會大力給予肯定。」
獅隊向來習慣在全員談薪完成後一併公布，目前時序來到1月中旬，尚未公布球員談薪進度，蘇泰安表示，目前談完約5到6成，開訓儀式後會加快腳步，「目前談得很順暢，沒有遇到大問題。」
蘇泰安表示，「去年很不簡單，球員、教練一起奮戰，拿下總冠軍，有貢獻的球員，一定會大力給予肯定。」他指出，隊上有人加薪兩倍以上，整體調幅至少1000萬元。
獅隊目前隊上共有4張複數年合約，陳傑憲、蘇智傑、郭阜林、陳韻文皆進入合約最後一年，今年當然也有望新增「複翁」，但人數先保留。
蘇泰安表示，「有的資歷1、2年的年輕球員，我們也建議他，再拚1年看看，對球員好，對球團也好，再1年的驗證，如果表現還是很好，（薪水）就上去啦！」
獅隊去年季後陳鏞基、傅于剛申請成為自由球員，都在獅隊的簽回規畫內，談約也在持續進行中，蘇泰安表示，「與陳鏞基的談約已經很接近，有複數年合約的規畫。」至於42歲老將高國慶，合約也還在敲定中，細談之後轉教練的規畫，今年則是確定是球員身分。
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