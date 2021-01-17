日職／合約年契約更新 宋家豪為樂天強化自己

日職樂天金鷲隊今天宣布與宋家豪及布希尼斯（Alan Busenitz）兩名外籍選手完成契約更新，但未公布薪資，今年是宋家豪複數年約的最後一年，球季表現相當關鍵。

宋家豪在2016年以育成合約加入樂天，2017年轉為支配下球員，也獲得生涯初登板機會，2019年拿下24次中繼成功，球季結束後與樂天簽下2年複數約，去年年薪為4500萬日圓（約台幣1213萬元）。

去年球季宋家豪出賽狀況多，38場出賽雖然拿下10次中繼，不過被敲35支安打，其中包括7轟，都是生涯新高，防禦率6.94也是最差的一年。

今天完成契約更新，宋家豪也透過球團表示，「很高興也很榮幸，今年仍是樂天金鷲的一員，去年是個艱難的球隊，對我來說也是個不佳的球季，充滿遺憾也感到抱歉，今年球季會再一次好好強化投球、建立身體強度，全力為球隊勝利貢獻，請球迷繼續熱情的為我加油」。