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中職／悍將嘉義春訓開放首日 千人進場看練球
中職富邦悍將隊昨天舉辦球迷見面會，今天輪到開放進場觀看練球的第一天，吸引超過千名球迷進場，讓嘉義市立棒球場更有實際比賽的感受。
悍將隊今天首次開放球迷進場，上午11點之前就有球迷陸續在場外排隊，為配合防疫工作，進場前都填寫防疫聲明書，並經過測量額溫、消毒雙手等步驟後，才能入場觀看球員練習。
球員從早上8點半開始進行分組練習，內野手在守備教練鄭兆行的指導下開始內野接球訓練，外野手的飛球守備訓練則由教練鍾承祐負責。
悍將隊投手群在場邊做簡單暖身後進行傳球練習，今日陳仕朋、陳鴻文、林柏佑等人都進牛棚，模擬實戰投球，下午則有分站打擊訓練與體能課表，進場的球迷都能親眼看到球員們訓練。
富邦悍將今年首次移師嘉義市立棒球場春訓，特別與城市行銷結合，在16日舉辦「悍將抵嘉球員見面會」，安排林宥穎、高國輝、張冠廷、林威廷、辛元旭、游霆崴、王詩聰、林羿豪等八位球員出席，並與KKDAY合作推出套裝行程，結合見面簽名會與春訓限定紀念帽T贈品，以及林聰明砂鍋魚頭快速通關套餐、御香屋特製飲料。
富邦悍將球團表示，期望透過春訓移師嘉義市，進而為這座具有豐富棒球歷史的城市吸引更多球迷入場，並將於1月24日再次開放球迷入場觀看訓練，二月份的自辦練習賽也會再免費開放球迷入場觀賽。
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