中職／悍將嘉義春訓開放首日 千人進場看練球

中職富邦悍將隊昨天舉辦球迷見面會，今天輪到開放進場觀看練球的第一天，吸引超過千名球迷進場，讓嘉義市立棒球場更有實際比賽的感受。

悍將隊今天首次開放球迷進場，上午11點之前就有球迷陸續在場外排隊，為配合防疫工作，進場前都填寫防疫聲明書，並經過測量額溫、消毒雙手等步驟後，才能入場觀看球員練習。

球員從早上8點半開始進行分組練習，內野手在守備教練鄭兆行的指導下開始內野接球訓練，外野手的飛球守備訓練則由教練鍾承祐負責。

悍將隊投手群在場邊做簡單暖身後進行傳球練習，今日陳仕朋、陳鴻文、林柏佑等人都進牛棚，模擬實戰投球，下午則有分站打擊訓練與體能課表，進場的球迷都能親眼看到球員們訓練。

富邦悍將今年首次移師嘉義市立棒球場春訓，特別與城市行銷結合，在16日舉辦「悍將抵嘉球員見面會」，安排林宥穎、高國輝、張冠廷、林威廷、辛元旭、游霆崴、王詩聰、林羿豪等八位球員出席，並與KKDAY合作推出套裝行程，結合見面簽名會與春訓限定紀念帽T贈品，以及林聰明砂鍋魚頭快速通關套餐、御香屋特製飲料。