中職／第一輪指名非護身符 昔日Big4面臨背水一戰

中職5隊春訓陸續開跑，對許多選手來說，今年是嶄新的一季，不過對部分球員而言，本季堪稱背水一戰，特別是昔日選秀第一輪指名的好手張閔勛、楊晉豪、林子崴和陳琥，若接下來沒有突破性大躍進，近年湧入大量年輕好手，他們的生存空間將愈來愈窄。

張閔勛其實相當可惜，自律性高、有想法、善於表達，具備好捕手潛質，業餘時期有幾次國際賽經驗，各方面條件都不錯，因此，桃猿才會在2016年選秀第一輪指名網羅，簽約金460萬元。

只是，進職棒後張閔勛傳球阻殺遭遇大麻煩，後來雖有改善，但已無法回復到過去巔峰時期水準，生涯盜壘阻殺率不到1成，雖然桃猿教頭曾豪駒已表明，新球季還是希望張閔勛能蹲捕扛重任；不過，能否扮演好補手角色，仍得看張閔勛個人造化，若移防外野，以他生涯打擊率僅2成出頭，競爭未具優勢，當捕手價值還是比較大，也符合教練團對他的期待。

張閔勛可能是受到傳球失憶症及手指骨折的影響，職棒生涯起步並不順利，近年在二軍打擊表現不錯，但上一軍後就是接近完全熄火。 聯合報系資料照片

2017年選秀富邦悍將第一輪指名高苑游擊手楊晉豪，簽約金510萬元，不用多說，就是希望他進來能扛二游重擔，只是楊晉豪成長不如預期，多少受到傷勢影響，生涯打擊率剛好2成，主守二壘，守備還有很大進步空間。

目前富邦二壘手以王正棠、陳凱倫為主，但王正棠傳球一直為教頭洪一中所詬病，陳凱倫打擊火力稍薄弱，富邦始終缺乏攻守兼備的主戰二壘手，如果未來兩年楊晉豪進步幅度有限，球團可能不會給他太多時間和機會了。

楊晉豪(左)是2017年悍將第一輪選進的球員，但近年的表現遠不如第五輪的范國宸(右二)。 聯合報系資料照片

2015年選秀統一獅擁有選秀榜眼簽，獅子軍沒有挑王柏融，也沒有選蔣智賢、林承飛，而是選了業餘優質左投林子崴，希望培養成未來球隊王牌投手。

林子崴成名很早，國際賽經驗豐富，三級棒球時期拿過許多盃賽投手獎，極速接近150公里，彈指曲球投得「很有感覺」，這樣的好投手，以當時狀況統一讓林子崴成為選秀榜眼，其實是相當適合的選擇，可惜因為投球機制關係，他大小傷勢不斷，去年3月動左手肘韌帶置換手術，依照復健進度表，有可能今年下半季才能重返一軍投手丘。

林子崴進職棒多年，生涯在一軍只拿5勝，防禦率6.60，這當然不符合選手與球團的期待，不過林子崴才25歲，又有左投優勢，球團還是有耐心等他傷癒復出，若能東山再起，絕對是勵志教材。

統一獅在2015年選秀會跳過蔣智賢和王柏融，在第一輪選進林子崴(中)，並給他當時隊史最高加盟金530萬，但5年下來他在獅隊出賽82場，只拿下5勝11中繼、防禦率6.60的成績。 聯合報系資料照片

最後要提到不斷被討論的陳琥，身為2016年選秀首輪指名大物投手，又待在人氣球隊，陳琥自然受到相當多的關注，但因種種遠因，他表現不進反退，每年開季都令象迷期待，年底又以失望收場，心情彷彿洗三溫暖。

事實上，陳琥青棒時期並非固定擔任先發投手，更多時間是當後援投手，進職棒球團以先發養成，原本就需要一段時間，2018年他在一軍投了94.2局，確實投出短暫行情，可惜無法持續太久，近期又跌落谷底，成為一軍絕緣體。

陳琥還年輕，才22歲，然而，兄弟陣中投手人才濟濟，先發本土投手就有黃恩賜、余謙、廖乙忠、魏碩成卡位，後面還有年輕的王奕凱與黃弘毅等著接班，陳琥若無進展，可能會被丟到牛棚轉中繼，再不行的話，棄投從打也是可能選項，畢竟他有不錯的打擊能力，考量到兄弟野手也很競爭，除非陳琥有林安可這樣驚人的長打能力，否則轉打者是一條辛苦的路。

陳琥（左）與詹子賢（右）在2016年一起加入中信兄弟，詹子賢都已經有466安、74轟了，當年的二刀流名將陳琥僅繳出3勝6敗、防禦率4.88的成績。 聯合報系資料照片

客觀來看，近年中職選秀第一輪指名選手，大部分都有不錯的表現，也繳出符合身價與球團期待的成績，當然，還是有昔日大物力爭上游。開放高中生選秀之後，中職球員汰換速率加快，第一輪指名不再是護身符，當年「鐵肺魚雷」曾琮萱只投3年就被桃猿釋出，老話一句，兄弟登山，各自努力。