中職／繼續飛起來 獅隊公布年度口號「FLYING」
統一獅隊在2020年寫下驚奇的一年，球隊戰力從不被看好、歷經各項考驗低潮與整合，展現團隊合作戰力，以TEAMLIONS精神達成隊史第10座總冠軍，去年總冠軍賽面對1勝3敗退無可退的背水一戰，團隊齊心以「飛起來」的氣勢扭轉戰況，將屬於獅迷榮耀相隔6年再次奪冠。
2021年獅隊將延續去年總冠軍戰氣勢，持續飛翔，展翅前進挑戰二連霸佳績，帶著團結作戰精神，開啟獅子軍新世代實力與鬥志。
中職32年，獅隊年度口號視覺，由與球隊合作多年的設計團隊Filter017擔綱，持續結合台南經營，台南是一座富有豐厚文化底蘊的城市，其台灣最古老的孔廟座落於台南，建築上的燕尾脊有如鳥類展翅飛翔，恰如呼應2021年度口號「FLYING」， 有著尊貴、意氣奮發之意象。
而原台南市警察局現今改建成為台南美術館1館，新舊結合代表著這座城市擁有豐富的文化內涵，且尊重過去歷史意義， 結合在地棒球場形象與統一獅球隊作連結，表達球隊在台南的長期扎根，飛向新的篇章。設計色彩搭配「橘」、「白」、「藍」、「金」，其中分別代表堅持／專業／團結／榮耀。
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