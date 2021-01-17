中職／檢討去年不足 樂天桃猿春訓強化體能

都曾效力中信兄弟的曾陶鎔、吳東融兩人新球季在味全龍相聚，前者在粉絲團上分享兩人背影照有感而發：「我們這個世界，從不會給一個傷心的落寞者頒發獎牌的，既來之則安之」，貼文引起球迷熱議。

2021-01-17 12:46