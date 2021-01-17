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中職／檢討去年不足 樂天桃猿春訓強化體能

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊去年成績不理想，體能不足是原因之一，今年春訓與Believe Training合作，特別強化體能訓練。圖／樂天桃猿球團提供
樂天桃猿隊去年成績不理想，體能不足是原因之一，今年春訓與Believe Training合作，特別強化體能訓練。圖／樂天桃猿球團提供

樂天桃猿隊去年成績不理想，體能不足是原因之一，今年春訓與Believe Training合作，特別強化體能訓練，針對投打設計課程，提升肌力訓練。

猿隊表示，Believe Training是台灣懸吊式阻抗（Total Body Resistance Exercise）的標竿，去年體能呈現不足，今年透過合作，強化選手體能課程，讓球員學習認知自己的動作當中最需要強化的部分，針對投打兩個部門設計適合的課程，不作無謂的訓練、提昇肌力訓練的效率。

猿隊在1月12日開訓，一次使用嘉義縣棒球場、稻江球場以及田徑場三個場域練習，提昇效率，球員擁有更多時間進行個別強化，另外也與Eleven Sports、樂天網銀以及嘉義大學運動心理等單位合作，安排不同特別課程。

如今再針對體能與美國在台唯一授權認證TRX單位的Believe Training進行訓練，王溢正說：「幾堂課上下來，更了解自己的肌肉部位，跟髖關節重新認識，打通任督二脈。」

樂天桃猿隊去年成績不理想，體能不足是原因之一，今年春訓與Believe Training合作，特別強化體能訓練。圖／樂天桃猿球團提供
樂天桃猿隊去年成績不理想，體能不足是原因之一，今年春訓與Believe Training合作，特別強化體能訓練。圖／樂天桃猿球團提供

樂天桃猿 田徑 棒球

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