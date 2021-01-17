中職／「既來之則安之」曾陶鎔、吳東融龍隊續前緣

都曾效力中信兄弟的曾陶鎔、吳東融兩人新球季在味全龍相聚，前者在粉絲團上分享兩人背影照有感而發：「我們這個世界，從不會給一個傷心的落寞者頒發獎牌的，既來之則安之」，貼文引起球迷熱議。

曾陶鎔在前年擴編選秀被味全龍挑中，憶起當時收到被味全龍挑中的轉隊通知時，他笑說：「那時候就是一種不知道該難過還是開心的心情，各種感覺都有，真的無法用言語形容，後來東融被挑中，他也是同樣的感覺。」針對來到新環境他表示：「不用管前面怎麼樣，來這邊就是全新的機會，重新出發，好好把自己該做的做好，表現自己。」

吳東融則是在去年擴編選秀被挑中，原本感情就不錯的兩人，在龍隊重新相聚，曾陶鎔也和吳東融分享過心態調適，他說：「因為還是職業球隊，只是換個地方，所以很快就適應這裡的教練和隊友，融入球隊才能在每天練習和比賽中，讓自己更順暢。」

媒體和外界期待未來兩人對決老東家中信兄弟的表現，曾陶鎔則希望大家多關注其他年輕選手：「不只是看我們擴編選秀的球員，學弟他們本來就很不錯，去年比賽之後，他們學習態度很好，比賽拚勁很足夠，進步很多，目光不用只放在我們，要多給他們一些鼓勵。」