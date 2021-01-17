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中職／羅力房間練投引關注 台韓洋將隔離差異大

聯合新聞網 / 綜合報導
富邦悍將投手羅力。 圖/報系資料照
富邦悍將投手羅力。 圖/報系資料照

富邦悍將洋投羅力提早來台準備，目前正在飯店進行隔離，日前悍將Instagram上傳其在房間練投的影片吸引韓媒關注，並點出兩國的防疫差異。

羅力早在1月11日就抵台，他在隔離房間將床墊立起靠在牆上當作緩衝，進行簡單的投球練習，曾短暫效力韓國職棒巫師隊的他吸引韓媒關注，並發現台韓兩國洋將隔離大不同。

韓媒《Starnews》撰文指出，相比羅力還可以在飯店自主練習，韓國職棒的洋將只能在球隊提供的處所與隊職員進行簡單的傳接球以及重量訓練。

而台灣由於防疫規定較嚴格，除了14天的居家檢疫外，結束後還得進行7天的自主健康管理，總計21天後才能在室外進行投球，也因此洋投大都選擇早點進駐台灣報到。

韓國 居家檢疫 健康管理 Instagram

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