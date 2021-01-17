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日職／陳偉殷剛到就聯絡 中田賢一展現好交情
阪神隊投手中田賢一與陳偉殷曾是中日隊隊友，兩人今年再次同隊，中田賢一也表明會好好照顧殷仔，陳偉殷14日抵達日本，中田賢一第一時間就與他聯繫，展現關心之情。
配合新冠肺炎疫情，陳偉殷在14日抵達日本後，先接受PCR測試，結果呈現陰性，接下來還要度過14天的居家檢疫時光，才能在春訓亮相，中田賢一知道殷仔抵達，立刻問他：「接下來兩周都不能出門嗎？」陳偉殷回答：「是啊，自宅待機中。」
中田賢一不僅曾是陳偉殷中日隊友，兩人也在春訓時當過室友，更參加過彼此的婚禮，回想春訓當室友的經驗，中田認為兩人都是很好聊天的人，什麼東西都可以聊。
阪神虎隊宣布陳偉殷加盟後，去年加入阪神的中田賢一就曾表示，會好好照顧這位前隊友，要成為「外援戰力的外援」。
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