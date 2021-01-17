棒球／彭政閔「恰棒球學苑」 師資陣容超豪華

由「恰恰」彭政閔籌劃的個人棒球訓練中心「恰棒球學苑」，除了提供室內練習場館，供棒球員精進技術、球友訓練外，也提供私人教學，教練陣容名單豪華，包括剛退役的投手林煜清以及「最強銀行員」吳昇峰等人。

「恰棒球學苑」在臉書粉絲團公布教練陣容，包括現任教士隊球探耿伯軒、今年初宣布引退的林煜清、前兄弟象及桃猿隊外野手陳冠任、現任費城人球探王金勇以及「抗韓英雄」合作金庫王牌投手吳昇峰，並由前中信兄弟球員蔡益民擔任駐場教練。

官方臉書也透露，以上的教練都會提供一對一的私人課程，以及一對多的團體課程，授課地點皆會在恰棒球學苑（桃園市龜山區復興三路68-1號）其他詳細的報名事宜、收費標準以及場地情況都會在之後陸續公布。