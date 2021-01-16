快訊

王浩宇遭罷免成功 地方人士點出三大原因

確定遭罷免 王浩宇臉書粉絲團發文曝心聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／聯盟秘書長19日揭曉 據傳由球界人士接任

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
中華職棒聯盟會長19日交接，新會長蔡其昌上任，若無意外，當天也會宣布秘書長人選，據了解，可望由棒界人士接手。 圖／中職聯盟提供
中華職棒聯盟會長19日交接，新會長蔡其昌上任，若無意外，當天也會宣布秘書長人選，據了解，可望由棒界人士接手。 圖／中職聯盟提供

中華職棒聯盟會長19日交接，新會長蔡其昌上任，若無意外，當天也會宣布秘書長人選，據了解，可望由棒界人士接手。

中職19日舉行會員大會，下午4時在萬豪酒店舉行第10、11屆會長交接典禮，吳志揚卸下會長職務，由立法院副院長蔡其昌接棒。

蔡其昌之前曾表示，「希望我上任後可以團結棒球界，而且這是馬上就要做的事情」；中華棒球協會理事長辜仲諒給足面子，將率領協會重要幹部參加交接典禮、演出「大和解」。

依照慣例，中職現任秘書長馮勝賢要跟隨吳志揚同進退，獲得續聘機率不高，傳聞中的接替人選不少，連蔡其昌都說：「我聽到的就有好幾人。」

蔡其昌之前提出秘書長條件，「要能配合我的想法，有行政能力經驗和領導統御歷練，且熱愛熟悉棒球事務」。

據了解，新任秘書長是目前仍活躍在球界的人士，有相當的棒球資歷、輩分；蔡其昌在1月初拜訪聯盟時表示，「秘書長會等我上任後才任命」。

棒球 中職 中華職棒

延伸閱讀

蔡其昌攜手企業捐贈球鞋 鼓勵興大附農棒球隊

蔡其昌揪友贈球鞋挺基層校隊 持續促成中職第6隊

中職／拜會吳志揚 蔡其昌上任難題慢慢解

中職／棒球超越藍綠 吳志揚、蔡其昌只聊棒球

相關新聞

中職／聯盟秘書長19日揭曉 據傳由球界人士接任

中華職棒聯盟會長19日交接，新會長蔡其昌上任，若無意外，當天也會宣布秘書長人選，據了解，可望由棒界人士接手。

中職／穿67號新球衣亮相 吳東融談兄弟與味全春訓差異

味全龍隊吳東融今天參加「接棒未來迷你棒球賽」時，穿著新球衣現身，換了67號背號，期待未來可以走得更順，來到味全後感受最深...

中職／龍隊年輕投手很優質 劉時豪目標首年就拚冠

29歲捕手劉時豪因擴編選秀加入味全龍隊，跟年輕球員互動起來沒有代溝，還被學弟氣氛感染「感覺像年輕10歲」，接過這些年輕投...

現場重現／全台首座人工草皮球場 因釘鞋問題鬧進議會

天母棒球場改採人工草皮，球鞋膠釘或金屬釘沒有硬性規定；40年前、台灣首座人工草皮的台南球場，為了鞋子規定還鬧進市議會。

棒球／U15世界盃棒球賽 中華隊考慮疫情婉拒參賽

因新冠肺炎影響，包括中華隊在內的亞洲、歐洲、美洲等隊，婉拒參加在墨西哥舉行的U15世界盃棒球賽，世界棒壘球總會（WBSC...

棒球／新冠肺炎疫情影響 U12亞洲少棒賽取消

第11屆U12亞洲少棒賽歷經兩度延期，但因全球新冠肺炎疫情仍未有效獲得控制，亞洲棒球總會昨天決定取消本屆比賽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。