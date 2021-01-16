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中職／聯盟秘書長19日揭曉 據傳由球界人士接任
中華職棒聯盟會長19日交接，新會長蔡其昌上任，若無意外，當天也會宣布秘書長人選，據了解，可望由棒界人士接手。
中職19日舉行會員大會，下午4時在萬豪酒店舉行第10、11屆會長交接典禮，吳志揚卸下會長職務，由立法院副院長蔡其昌接棒。
蔡其昌之前曾表示，「希望我上任後可以團結棒球界，而且這是馬上就要做的事情」；中華棒球協會理事長辜仲諒給足面子，將率領協會重要幹部參加交接典禮、演出「大和解」。
依照慣例，中職現任秘書長馮勝賢要跟隨吳志揚同進退，獲得續聘機率不高，傳聞中的接替人選不少，連蔡其昌都說：「我聽到的就有好幾人。」
蔡其昌之前提出秘書長條件，「要能配合我的想法，有行政能力經驗和領導統御歷練，且熱愛熟悉棒球事務」。
據了解，新任秘書長是目前仍活躍在球界的人士，有相當的棒球資歷、輩分；蔡其昌在1月初拜訪聯盟時表示，「秘書長會等我上任後才任命」。
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