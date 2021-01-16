棒球／LLB、小馬聯盟不再是國手 今年起改縣市名出征

今年起，台灣參加世界少棒聯盟（LLB）、小馬聯盟的球隊，將以縣市代表為名出賽，「中華隊」在這兩項賽事將成為絕響，三級棒球國家隊僅限世界棒壘球總會（WBSC）舉辦的國際賽事。

LLB與小馬聯盟舉辦的各級世界棒球賽，屬於俱樂部聯盟性質，過去以國家隊參賽，有其時代背景，且不符單一球隊參賽的規定，數度遭到抗議。

中華棒球協會技術委員會去年決議，將這兩項賽事和「國家隊」分家，回歸更符合規定的組隊方式、名義參與，並報呈體育署核定後，今年起開始實行。

原本參與LLB、小馬聯盟亞太區資格賽的球隊，都以中華國家隊名義參與，今年起改以各縣市、各隊會員名稱為隊名參賽，取得代表權後再用區域名稱出賽。

棒協往後僅負責舉辦這兩項比賽的國內選拔賽，各隊以縣市為名參加，選出冠軍隊後，由縣市政府負責組、訓、參賽。

棒協將從旁協助作為參賽窗口，並表示，若國內有其他合法、獲得認證同意的棒協團體會員，也可以提出申請，作為負責單位，取代目前棒協的角色。

目前台灣參加LLB少棒（11、12歲）、次青少棒（13、14歲）組比賽，小馬聯盟則參與少棒、青少棒、青棒層級比賽。