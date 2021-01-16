快訊

王浩宇遭罷免成功 地方人士點出三大原因

確定遭罷免 王浩宇臉書粉絲團發文曝心聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／LLB、小馬聯盟不再是國手 今年起改縣市名出征

聯合報 / 記者婁靖平／台北即時報導
今年起，台灣參加世界少棒聯盟（LLB）、小馬聯盟的球隊，將以縣市代表為名出賽，「中華隊」在這兩項賽事將成為絕響。 圖／中華棒協提供
今年起，台灣參加世界少棒聯盟（LLB）、小馬聯盟的球隊，將以縣市代表為名出賽，「中華隊」在這兩項賽事將成為絕響。 圖／中華棒協提供

今年起，台灣參加世界少棒聯盟（LLB）、小馬聯盟的球隊，將以縣市代表為名出賽，「中華隊」在這兩項賽事將成為絕響，三級棒球國家隊僅限世界棒壘球總會（WBSC）舉辦的國際賽事。

LLB與小馬聯盟舉辦的各級世界棒球賽，屬於俱樂部聯盟性質，過去以國家隊參賽，有其時代背景，且不符單一球隊參賽的規定，數度遭到抗議。

中華棒球協會技術委員會去年決議，將這兩項賽事和「國家隊」分家，回歸更符合規定的組隊方式、名義參與，並報呈體育署核定後，今年起開始實行。

原本參與LLB、小馬聯盟亞太區資格賽的球隊，都以中華國家隊名義參與，今年起改以各縣市、各隊會員名稱為隊名參賽，取得代表權後再用區域名稱出賽。

棒協往後僅負責舉辦這兩項比賽的國內選拔賽，各隊以縣市為名參加，選出冠軍隊後，由縣市政府負責組、訓、參賽。

棒協將從旁協助作為參賽窗口，並表示，若國內有其他合法、獲得認證同意的棒協團體會員，也可以提出申請，作為負責單位，取代目前棒協的角色。

目前台灣參加LLB少棒（11、12歲）、次青少棒（13、14歲）組比賽，小馬聯盟則參與少棒、青少棒、青棒層級比賽。

棒協 棒球 中華隊

延伸閱讀

棒球／U15世界盃棒球賽 中華隊考慮疫情婉拒參賽

棒球／新冠肺炎疫情影響 U12亞洲少棒賽取消

中職／味全6星親身指導 迷你棒球賽盼燃起天母棒球熱

中職／嘉義棒球熱 悍將、猿隊16日同辦球迷活動

相關新聞

中職／聯盟秘書長19日揭曉 據傳由球界人士接任

中華職棒聯盟會長19日交接，新會長蔡其昌上任，若無意外，當天也會宣布秘書長人選，據了解，可望由棒界人士接手。

中職／穿67號新球衣亮相 吳東融談兄弟與味全春訓差異

味全龍隊吳東融今天參加「接棒未來迷你棒球賽」時，穿著新球衣現身，換了67號背號，期待未來可以走得更順，來到味全後感受最深...

中職／龍隊年輕投手很優質 劉時豪目標首年就拚冠

29歲捕手劉時豪因擴編選秀加入味全龍隊，跟年輕球員互動起來沒有代溝，還被學弟氣氛感染「感覺像年輕10歲」，接過這些年輕投...

現場重現／全台首座人工草皮球場 因釘鞋問題鬧進議會

天母棒球場改採人工草皮，球鞋膠釘或金屬釘沒有硬性規定；40年前、台灣首座人工草皮的台南球場，為了鞋子規定還鬧進市議會。

棒球／U15世界盃棒球賽 中華隊考慮疫情婉拒參賽

因新冠肺炎影響，包括中華隊在內的亞洲、歐洲、美洲等隊，婉拒參加在墨西哥舉行的U15世界盃棒球賽，世界棒壘球總會（WBSC...

棒球／新冠肺炎疫情影響 U12亞洲少棒賽取消

第11屆U12亞洲少棒賽歷經兩度延期，但因全球新冠肺炎疫情仍未有效獲得控制，亞洲棒球總會昨天決定取消本屆比賽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。