棒球／U15世界盃棒球賽 中華隊考慮疫情婉拒參賽
因新冠肺炎影響，包括中華隊在內的亞洲、歐洲、美洲等隊，婉拒參加在墨西哥舉行的U15世界盃棒球賽，世界棒壘球總會（WBSC）將討論如何因應，取消比賽是最後不得不的選擇。
第5屆U15世界盃棒球賽原定去年8月14至23日舉行，受到新冠肺炎疫情影響，先延到10月30日開打，再往後挪到今年3月舉行。
但目前全球疫情依然嚴峻，陸續有球隊提出參賽疑慮，若本屆U15世界盃棒球賽仍要舉辦，恐怕只剩下中南美洲國家可以成行。
基於疫情持續，考量球員安全，目前包括中華隊、美國、加拿大、澳洲、日本等隊，皆已經表示不會前往墨西哥參賽，原因除了當地疫情之外，移動飛行旅程中的染疫機率也是考量。
墨西哥提出類似NBA「泡泡園區」模式進行U15世界盃棒球賽，但各國仍不願冒風險飛往，WBSC將討論如何把洲際比賽納入應變。
除了U15世界盃之外，第9屆世界盃女子棒球賽預定3月1到9日在墨西哥舉行，多數球隊也決定不參賽。
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