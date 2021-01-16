現場重現／全台首座人工草皮球場 因釘鞋問題鬧進議會

天母棒球場改採人工草皮，球鞋膠釘或金屬釘沒有硬性規定；40年前、台灣首座人工草皮的台南球場，為了鞋子規定還鬧進市議會。

台北市政府斥資近8千萬元整建天母棒球場，鋪設人工草皮，中職本季將首度在人工草皮球場進行賽事，日前聯盟邀請各隊總教練進場體驗，且因技術進步，各隊可自行決定釘鞋形式。

1982年，台南因為要舉辦區運，花了2600萬元整建市立棒球場，翻修成全台第一座人工草皮球場，並規定球員必須穿著特製塑膠釘鞋，否則不准進場比賽。

當年球員最流行穿「三角鐵」釘鞋，不要說特製塑膠釘鞋，連短釘的棒球鞋都是「稀有品」，只能託人在日本購買，一雙價格台幣1200元左右；當年的勞工基本工資為5700元。

之後在台南棒球場的比賽，不斷出現狀況，因為買不到或買不起塑膠釘鞋的球員，只能穿著一般球鞋或塑膠鞋比賽，不少人摔得人仰馬翻。

陸軍棒球隊在1982年11月進駐台南棒球場練習，也因鞋子問題，到月底為止、僅獲准進場練習一次，陸軍棒球隊教練吳祥木強烈不滿，甚至打算離開台南。

這個問題引發台南球界熱議，市議員也在議會提出質詢，幾經討論後，當時的市長蘇南成拍板定案，同意開放球員穿原有釘鞋進場。

鞋子解決後，也帶來連串災難，人工草皮破損率開始提高，到處出現破裂狀況，積水無法排出，且沒有專職單位維護整修，國內大型比賽因此陸續退出台南，僅剩慢速壘球比賽使用，幾乎淪為「蚊子館」。

台南棒球場在1985年為了讓少棒隊比賽，把破裂的人工草皮區移除，另外在3個壘包間挖出9個紅土圓形滑壘區，球場模樣變得四不像。

1986年，日本南海棒球隊到台南市集訓，但因人工草皮區僵硬、凹凸不平，被迫轉往田徑場練習，只有投手勉強留在棒球場訓練。

1987年台南球場才挖掉人工草皮，改為紅土與天然草皮。 圖／統一獅隊提供(資料照)

南海隊代表永山勝並建議，台南棒球場應將整個內野人工草皮挖除，全部舖上紅土。

台南市政府在這一年編列預算，分期發包施工整建台南市棒球場，決定將人工草皮全部挖掉，改舖設紅土及種植天然草。

1987年台灣省政府同意提撥2000萬元台幣，整建台南棒球場，全台灣第一座人工草皮球場走入歷史。