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棒球／新冠肺炎疫情影響 U12亞洲少棒賽取消
第11屆U12亞洲少棒賽歷經兩度延期，但因全球新冠肺炎疫情仍未有效獲得控制，亞洲棒球總會昨天決定取消本屆比賽。
亞洲少棒賽自2000年起開辦，每兩年舉辦一次，上一屆在2018年舉行，也是台灣（台北）首度承辦這個比賽，中華隊拿到隊史第7冠。
第11屆亞洲少棒賽原定去年7月12到18日在台南亞太棒球村進行，因疫情影響，亞洲棒球總會決定延到11月舉行，但新冠肺炎威脅仍在，隨後再度宣布延到今年3月開打。
亞棒總昨天開會討論比賽相關議題，新冠肺炎變數依然存在，為了小選手健康安全考量，決定取消本屆比賽。
本屆亞洲少棒賽取消後，U12世界少棒賽的參賽代表權交由各洲際總會決定，亞棒總則決議依照上屆亞洲少棒賽排名，由中華、南韓、日本取得參賽權。
第6屆U12世界少棒賽預定今年8月13到22日於台南亞太棒球村舉行。
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