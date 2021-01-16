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PLG／領航猿閉門損失300萬 陳建州籲球迷怒買周邊支持

聯合報 / 記者劉肇育／桃園即時報導
桃園領航猿今天比賽閉門開打。記者劉肇育／攝影
桃園領航猿今天比賽閉門開打。記者劉肇育／攝影

PLG桃園領航猿今天在主場迎戰新竹街口攻城獅，不過受到疫情影響今、明兩場賽事都將改為閉門開打，領航猿總經理陳信安在今天表示，期望下周兩場比賽能正常開放，不過仍有待下周與桃園市衛生局和體育局開會結果。

領航猿今、明兩天將在主場迎戰攻城獅與夢想家，不過受到本周桃園新增兩起本土案例且活動軌跡影響，兩場賽事都改為閉門開打，而領航猿球團也預計兩場比賽損失將在300萬元起跳。

在今天賽前領航猿總經理陳信安指出，閉門開打將先以16、17日兩場比賽為主，「下周我們也想直接開打，如果沒有本土疫情在桃園發生，市政府希望採取梅花座，但我們會再跟市政府溝通，原則上還是希望能正常開賽。」

談到領航猿球團因為閉門開打本周損失將在300萬元起跳，PLG執行長陳建州也呼籲球迷換一種方式支持球團以安全為優先考量的決策，「球迷退票是必須的，但也可以怒買領航猿周邊商品，畢竟一隊只有12場主場，每一場都是收入來源。」

領航猿 攻城獅 陳信安

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