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日職／羅德球星因染疫爆出婚外情 遭球團罰停止活動

聯合新聞網 / 綜合報導
羅德球星清田育宏日前染疫，連帶爆出婚外情，遭羅德球團以「無限期停止活動」處分。 聯合報系資料照
羅德球星清田育宏日前染疫，連帶爆出婚外情，遭羅德球團以「無限期停止活動」處分。 聯合報系資料照

羅德球星清田育宏去年在防疫期間多次私下與會友人，隨後自己染上新冠肺炎，而近日日本周刊《FRIDAY》報導，已婚的清田育宏當時是與曾有模特兒經驗的女性來往，目前也遭羅德球團以「無限期停止活動」處分。

根據媒體報導，清田育宏與外遇對象交往3年，該名女性曾經擔任過模特兒，去年各球團遵循日職防疫規定，禁止與球團以外人士用餐，而清田育宏卻不甩此規定，依舊與該名女性多次來往，去年羅德共有8名選手染疫，清田育宏也正是其中一位。

而該名女性原要至醫院進行新冠病毒採檢，但卻遭清田育宏阻止，雖然最後該名女性雖呈現陰性反應，最後仍向清田育宏提出分手，才爆出這段婚外情。

羅德球團日前也展開調查，確認清田育宏確實違反防疫規定，且不據實回報行蹤，遭到球團無限期停止活動，而清田育宏也深感懊悔，透過球團表示，「因為我個人不當行為，造成大家的困擾，我對此感到抱歉，我了解我的所作所為是不能夠被原諒的，也全然接受球團處分，並深切自我反省。」

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