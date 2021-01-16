快訊

因應海運缺櫃、運價飆漲 航港局設「平穩專區」資訊全都露

直播／境外+7！ 她2採陰 居家隔離有症狀3採才確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／味全6星親身指導 迷你棒球賽盼燃起天母棒球熱

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒味全龍隊攜手頂新和德文教基金會「接棒未來」公益團隊，今日在台北市立大學天母校區體育館舉辦「接棒未來迷你棒球賽」。記者蘇志畬／攝影
中華職棒味全龍隊攜手頂新和德文教基金會「接棒未來」公益團隊，今日在台北市立大學天母校區體育館舉辦「接棒未來迷你棒球賽」。記者蘇志畬／攝影

期盼帶起天母棒球熱潮，中華職棒味全龍隊攜手頂新和德文教基金會「接棒未來」公益團隊，今日在台北市立大學天母校區體育館舉辦「接棒未來迷你棒球賽」，龍隊新成員吳東融劉時豪也到場指導小球員各項技巧。

在開幕儀式上，台北市體育局副局長蔡培林、頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡代表，捐贈全套迷你棒球球具給在地學校天母國小和雨農國小，盼透過學校社團與體育課使用。

蕭巧怡表示，頂新和德文教基金會創辦人魏應充持續關注基層棒球發展，長期捐助基層科班球隊，此次希望透過迷你棒球，將對象擴及至社區及更低的年齡層。

吳東融、劉時豪、曾陶鎔等6名龍隊球員出席活動，負責教學的劉時豪說：「小朋友雖然不是科班生，但都拚勁十足，好像看到剛開始打棒球的自己。」吳東融則表示，看到很多球迷朋友特地來參加簽名會，球員們都很期待今年在天母的主場賽事。

迷你棒球為世界棒壘球總會（WBSC）近年的推廣項目之一，分為U8（8歲以下）與U10（10歲以下）兩個組別，讓5至10歲的學童在安全的環境下玩棒球，讓小朋友透過玩樂享受棒球的樂趣。

「接棒未來迷你棒球賽」共有24支球隊參與，明天將舉行複賽，前四名隊伍將獲得今年味全龍主場門票，賽事將透過在「接棒未來」粉絲團、「MINI BASEBALL TAIWAN」粉絲團直播。

中華職棒味全龍隊攜手頂新和德文教基金會「接棒未來」公益團隊，今日在台北市立大學天母校區體育館舉辦「接棒未來迷你棒球賽」。YYsports寶勝國際提供
中華職棒味全龍隊攜手頂新和德文教基金會「接棒未來」公益團隊，今日在台北市立大學天母校區體育館舉辦「接棒未來迷你棒球賽」。YYsports寶勝國際提供
中華職棒味全龍隊攜手頂新和德文教基金會「接棒未來」公益團隊，今日在台北市立大學天母校區體育館舉辦「接棒未來迷你棒球賽」。
中華職棒味全龍隊攜手頂新和德文教基金會「接棒未來」公益團隊，今日在台北市立大學天母校區體育館舉辦「接棒未來迷你棒球賽」。
中華職棒味全龍隊攜手頂新和德文教基金會「接棒未來」公益團隊，今日在台北市立大學天母校區體育館舉辦「接棒未來迷你棒球賽」。YYsports寶勝國際提供
中華職棒味全龍隊攜手頂新和德文教基金會「接棒未來」公益團隊，今日在台北市立大學天母校區體育館舉辦「接棒未來迷你棒球賽」。YYsports寶勝國際提供

棒球 吳東融 劉時豪

延伸閱讀

中職／龍隊年輕投手很優質 劉時豪目標首年就拚冠

中職／穿67號新球衣亮相 吳東融談兄弟與味全春訓差異

中職／味全龍來了！ 天母棒球場掛上紅看板

中職／龍隊重訓營開跑 擴編選秀球員穿紅衫亮相

相關新聞

中職／穿67號新球衣亮相 吳東融談兄弟與味全春訓差異

味全龍隊吳東融今天參加「接棒未來迷你棒球賽」時，穿著新球衣現身，換了67號背號，期待未來可以走得更順，來到味全後感受最深...

中職／龍隊年輕投手很優質 劉時豪目標首年就拚冠

29歲捕手劉時豪因擴編選秀加入味全龍隊，跟年輕球員互動起來沒有代溝，還被學弟氣氛感染「感覺像年輕10歲」，接過這些年輕投...

中職／味全龍來了！ 天母棒球場掛上紅看板

天母棒球場即將重新舉辦賽事，3月26日是味全龍隊主場開幕戰，龍隊六名球員今天一起到門口合影，吳東融、劉時豪都是第一次穿上...

PLG／領航猿閉門損失300萬 陳建州籲球迷怒買周邊支持

PLG桃園領航猿今天在主場迎戰新竹街口攻城獅，不過受到疫情影響今、明兩場賽事都將改為閉門開打，領航猿總經理陳信安在今天表...

日職／羅德球星因染疫爆出婚外情 遭球團罰停止活動

羅德球星清田育宏去年在防疫期間多次私下與會友人，隨後自己染上新冠肺炎，而近日日本周刊《FRIDAY》報導，已婚的清田育宏當時是與曾有模特兒經驗的女性來往，目前也遭羅德球團以「無限期停止活動」處分。

棒球／新冠肺炎疫情影響 U12亞洲少棒賽取消

第11屆U12亞洲少棒賽歷經兩度延期，但因全球新冠肺炎疫情仍未有效獲得控制，亞洲棒球總會昨天決定取消本屆比賽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。