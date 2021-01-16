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中職／味全6星親身指導 迷你棒球賽盼燃起天母棒球熱
期盼帶起天母棒球熱潮，中華職棒味全龍隊攜手頂新和德文教基金會「接棒未來」公益團隊，今日在台北市立大學天母校區體育館舉辦「接棒未來迷你棒球賽」，龍隊新成員吳東融、劉時豪也到場指導小球員各項技巧。
在開幕儀式上，台北市體育局副局長蔡培林、頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡代表，捐贈全套迷你棒球球具給在地學校天母國小和雨農國小，盼透過學校社團與體育課使用。
蕭巧怡表示，頂新和德文教基金會創辦人魏應充持續關注基層棒球發展，長期捐助基層科班球隊，此次希望透過迷你棒球，將對象擴及至社區及更低的年齡層。
吳東融、劉時豪、曾陶鎔等6名龍隊球員出席活動，負責教學的劉時豪說：「小朋友雖然不是科班生，但都拚勁十足，好像看到剛開始打棒球的自己。」吳東融則表示，看到很多球迷朋友特地來參加簽名會，球員們都很期待今年在天母的主場賽事。
迷你棒球為世界棒壘球總會（WBSC）近年的推廣項目之一，分為U8（8歲以下）與U10（10歲以下）兩個組別，讓5至10歲的學童在安全的環境下玩棒球，讓小朋友透過玩樂享受棒球的樂趣。
「接棒未來迷你棒球賽」共有24支球隊參與，明天將舉行複賽，前四名隊伍將獲得今年味全龍主場門票，賽事將透過在「接棒未來」粉絲團、「MINI BASEBALL TAIWAN」粉絲團直播。
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