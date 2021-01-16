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中職／龍隊年輕投手很優質 劉時豪目標首年就拚冠

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
捕手劉時豪（右）穿上味全龍隊球衣，在天母棒球場前與新隊友吳東融合影。記者蘇志畬／攝影
捕手劉時豪（右）穿上味全龍隊球衣，在天母棒球場前與新隊友吳東融合影。記者蘇志畬／攝影

29歲捕手劉時豪因擴編選秀加入味全龍隊，跟年輕球員互動起來沒有代溝，還被學弟氣氛感染「感覺像年輕10歲」，接過這些年輕投手的球後，劉時豪給予高評價，期待能與各隊打到「五五波」，進而以總冠軍為目標。

劉時豪今出席球隊活動「接棒未來迷你棒球賽」，談起從猿隊到龍隊，除了球衣顏色變得鮮艷一點，訓練上也有不小差異，「猿隊也很早起，不過這邊要比較早起，訓練時間不會拖很久，樂天時間比較長一點」。

到了龍隊，年輕球員也變多，劉時豪聊起天來也像是回到年輕時期，「好像年輕了10歲，因為他們年齡大概都在20歲，氣氛不錯，有點被感染」。

龍隊今年要借重劉時豪在一軍賽場的豐富經驗，學弟也趁機多學幾招，23歲捕手魏全就向劉時豪請教漫長賽季要如何調整，「他跟我說，賽後要持續放鬆，治療要多做，不然身體疲勞，很容易受傷」。

下周開始龍隊訓練會增加守備、打擊等訓練，劉時豪也可更熟悉自家投手，去年在二軍對戰經驗，劉時豪認為這批年輕球員的球速、素質都不錯，變化球也很犀利，「滿期待今年比賽，希望跟四隊打五五波，第一年就以總冠軍為目標」。

劉時豪另一個任務是跟大學的老搭檔王維中再次搭配，他也很期待重新合作，不過也認為王維中的身體健康還是最重要，希望多拿幾勝。

劉時豪 王維中 樂天

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