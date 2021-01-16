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中職／穿67號新球衣亮相 吳東融談兄弟與味全春訓差異
味全龍隊吳東融今天參加「接棒未來迷你棒球賽」時，穿著新球衣現身，換了67號背號，期待未來可以走得更順，來到味全後感受最深是學弟的年輕活力，29歲的吳東融說：「責任感稍微多一點。」
從61號換成67號，吳東融解釋原因在於，原有號碼已有人穿，剛好兩個數字都是質數，而彭政閔、陳江和的背號也是質數，這個巧合讓他選擇了67號，「看接下來的路可不可以比較順一點」。
吳東融從11日的重訓營就開始報到、參與練習，他認為與過往在中信兄弟隊時有滿大不同，練習時間比較早開始，從6點半到12點，時間雖短，但內容緊湊，「體能訓練、重量是大同小異，這邊是短時間把強度拉高，重質不重量的訓練方式」。
練習的氣氛也有很大不同，相較兄弟球員練習時較為安靜，吳東融說：「他們真的很年輕，訓練上面活潑很多、聲音很多，可能選手想法單純，所以會告訴他們該做什麼，該玩的時候可以玩，該嚴肅的時候要嚴肅。」
也因為幾乎都是學弟，吳東融也認為責任感比過去稍微多一些，「之前還有大學長會提醒我們，現在變成要提醒他們，畢竟他們還沒打過一軍的比賽，再適時給一點建議」。
下周開始，吳東融預計增加自主訓練時間，再加強打擊、守備、體能，把強度拉上來，「把基礎打好，才能應付一整季的比賽」。
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