快訊

16個村人人領2千紅包！彰化大村鄉民：感恩正新輪胎就是最大福報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／味全龍來了！ 天母棒球場掛上紅看板

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊魏全（左起）、吳東融、劉基鴻、徐若熙、劉時豪、曾陶鎔在主場天母棒球場前合影。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊魏全（左起）、吳東融、劉基鴻、徐若熙、劉時豪、曾陶鎔在主場天母棒球場前合影。記者蘇志畬／攝影

天母棒球場即將重新舉辦賽事，3月26日是味全龍隊主場開幕戰，龍隊六名球員今天一起到門口合影，吳東融劉時豪都是第一次穿上龍隊球衣，「感覺很新鮮」。

味全龍隊與頂新和德文教基金會「接棒未來」公益團隊合作，舉辦「接棒未來迷你棒球賽」，地點在台北市立大學天母校區體育館，距離新球季的主場不遠，吳東融、劉時豪、曾陶鎔、徐若熙、劉基鴻、魏全一起合影留念。

天母球場經過整修後再次成為中職比賽場地，球場外觀漆上代表色紅色，配合天母的國際特色，看板上以中、英、日文介紹龍隊即將在此舉辦賽事。

台北市體育局副局長蔡培林表示，樂見中職的參與，把棒球氛圍帶到天母地區，地方也有這樣的需求，帶來更多運動的樂趣。

龍隊今年預計在天母棒球場安排31場賽事，近期也開始趕工，另外球員休息室等比賽設施進行整建，希望在3月初完工，3月12日將與富邦悍將隊舉行自辦賽。

透過擴編選秀加盟的吳東融，今天第一次拿到比賽球衣，感覺很新鮮，但還沒穿著比賽，「到球場上或許會有不一樣的感覺」。

從樂天桃猿隊來到龍隊的劉時豪，雖然過去也穿過紅色，不過他說，「這個紅色比較鮮豔，換個球隊，心情是還好，就是為球季備戰」。

棒球 吳東融 劉時豪

延伸閱讀

中職／龍隊重訓營開跑 擴編選秀球員穿紅衫亮相

中職／劉時豪到龍隊續穿60號 吳東融改67號再出發

中職／味全挑走劉時豪 桃猿捕手戰力麻煩大了

中職／和吳東融隊友變對手 江坤宇捨不得分開

相關新聞

中職／味全龍來了！ 天母棒球場掛上紅看板

天母棒球場即將重新舉辦賽事，3月26日是味全龍隊主場開幕戰，龍隊六名球員今天一起到門口合影，吳東融、劉時豪都是第一次穿上...

日職／最早返日 張奕低強度開練：希望打好基礎

旅日台灣球員陸續離台，為2月1日開始的春訓準備，歐力士隊張奕第一個解除隔離，前天已在球團訓練基地現身，避免受傷為原則，開...

中職／近年土投第一把交椅 王溢正挑戰首位連7季20場先發

中職史上還沒有投手連7季先發20場起跳，樂天桃猿隊王溢正今年有機會挑戰，但來自5隊賽季、豪華洋將的考驗，本土先發投手出賽...

中職／嘉義棒球熱 悍將、猿隊16日同辦球迷活動

嘉義今年很熱鬧，中職富邦悍將、樂天桃猿隊都選擇此地舉行春訓，兩隊也不約而同在明天舉辦球迷活動，悍將隊在市立棒球場舉辦見面...

中職／隔離如何投球訓練？ 羅力在房間示範方法

富邦悍將洋投羅力將迎來在中職的第9年，也早早在本月11日抵台，成為中職5隊中最早來台的洋將。 根據防疫規定，羅力必須自主隔離14天，而他在房間內也沒閒著，近日富邦悍將官方IG釋出一段限時動態，正是羅

日職／吳念庭搭機離台 台將返日備戰第四人

西武獅隊台灣好手吳念庭今天搭機離台，為新球季備戰，日職今年預計在2月1日展開春訓，以14天的隔離時間推估，趕得上球隊開訓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。