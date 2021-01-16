中職／味全龍來了！ 天母棒球場掛上紅看板

天母棒球場即將重新舉辦賽事，3月26日是味全龍隊主場開幕戰，龍隊六名球員今天一起到門口合影，吳東融、劉時豪都是第一次穿上龍隊球衣，「感覺很新鮮」。

味全龍隊與頂新和德文教基金會「接棒未來」公益團隊合作，舉辦「接棒未來迷你棒球賽」，地點在台北市立大學天母校區體育館，距離新球季的主場不遠，吳東融、劉時豪、曾陶鎔、徐若熙、劉基鴻、魏全一起合影留念。

天母球場經過整修後再次成為中職比賽場地，球場外觀漆上代表色紅色，配合天母的國際特色，看板上以中、英、日文介紹龍隊即將在此舉辦賽事。

台北市體育局副局長蔡培林表示，樂見中職的參與，把棒球氛圍帶到天母地區，地方也有這樣的需求，帶來更多運動的樂趣。

龍隊今年預計在天母棒球場安排31場賽事，近期也開始趕工，另外球員休息室等比賽設施進行整建，希望在3月初完工，3月12日將與富邦悍將隊舉行自辦賽。

透過擴編選秀加盟的吳東融，今天第一次拿到比賽球衣，感覺很新鮮，但還沒穿著比賽，「到球場上或許會有不一樣的感覺」。

從樂天桃猿隊來到龍隊的劉時豪，雖然過去也穿過紅色，不過他說，「這個紅色比較鮮豔，換個球隊，心情是還好，就是為球季備戰」。