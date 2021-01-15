中職／嘉義棒球熱 悍將、猿隊16日同辦球迷活動

嘉義今年很熱鬧，中職富邦悍將、樂天桃猿隊都選擇此地舉行春訓，兩隊也不約而同在明天舉辦球迷活動，悍將隊在市立棒球場舉辦見面會，在縣立棒球場的猿隊則是首日開放觀看春訓。

悍將隊今年首次移師嘉義市棒球場進行春訓，明天是球隊休兵日，剛好舉辦球迷見面會，活動包括Fubon Angels 表演、悍將球員遊戲互動，重頭戲的簽名會有林宥穎、高國輝、張冠廷、林威廷、辛元旭、游霆崴、王詩聰、林羿豪等八名球員出席。

此外17、24日的上午11點到下午4點，開放球迷進場觀看球隊訓練，球迷可在本壘後方及三壘側觀看，配合防疫，入場球迷需測量額溫及填寫健康聲明書，並出示個人證件查驗，過程中都需佩戴口罩，原本23日的開放日則配合學測取消。

悍將原本在燕巢的練球場地沒有觀眾看球的空間，移師嘉義後開放球迷觀看，總教練洪一中樂見此事，認為有球迷在旁，球員練球也會更加起勁。