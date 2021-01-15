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中職／隔離如何投球訓練？ 羅力在房間示範方法
富邦悍將洋投羅力將迎來在中職的第9年，也早早在本月11日抵台，成為中職5隊中最早來台的洋將。
根據防疫規定，羅力必須自主隔離14天，而他在房間內也沒閒著，近日富邦悍將官方IG釋出一段限時動態，正是羅力在房間自主訓練的影片，片中他戴著棒球帽及手套，也將床墊搬起靠著牆上，拿著練習用球丟向床墊來進行訓練，相當有趣。
而富邦另一洋投索沙也在13日來到台灣備戰新賽季，兩人預計將在2月初才能出關，一同參與悍將春訓。
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