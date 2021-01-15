日職／吳念庭搭機離台 台將返日備戰第四人

西武獅隊台灣好手吳念庭今天搭機離台，為新球季備戰，日職今年預計在2月1日展開春訓，以14天的隔離時間推估，趕得上球隊開訓，也是第四位返回日本的旅日台將。

吳念庭自2015年加盟西武隊，隔年升上一軍，2019年雖然整季未上一軍，不過去年出賽機會回升，雖然以代跑或代守為主，不過球季最後三場先發把握機會，敲出5支安打、送回4分，整季累積10支安打，打擊率2成27。

去年球季後，吳念庭獲得加薪200萬日圓，今年年薪來到推估880萬日圓（約台幣237萬元），球季後返台訓練，為了趕上春訓，今天搭機返日，也透過臉書粉絲團向球迷道別，希望新球季繼續為他支持、加油。

日本政府因應新冠肺炎疫情變化，外國人入境簽證發放越來越嚴格，今天日本媒體報導指出，運動員原本的特許簽證也將停止新發，不過原本就有在留證的選手不受影響，旅日台將要回到日職沒有太大問題。

目前台灣旅日球員，歐力士投手張奕最早返日，去年12月30日就已離台，樂天投手王彥程在11日返日，阪神隊陳偉殷則在昨天離台，火腿隊王柏融、樂天隊宋家豪預計1月中、下旬赴日，巨人隊陽岱鋼最快本周返日。