快訊

批Y女把自己當聖人 丁允恭妻：對彼此始終坦承

闖國會牛角男傳尋求川普特赦 稱「應總統之邀」來遊行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／吳念庭搭機離台 台將返日備戰第四人

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
西武獅隊台灣好手吳念庭今天搭機返回日本。圖／取自吳念庭臉書粉絲團
西武獅隊台灣好手吳念庭今天搭機返回日本。圖／取自吳念庭臉書粉絲團

西武獅隊台灣好手吳念庭今天搭機離台，為新球季備戰，日職今年預計在2月1日展開春訓，以14天的隔離時間推估，趕得上球隊開訓，也是第四位返回日本的旅日台將。

吳念庭自2015年加盟西武隊，隔年升上一軍，2019年雖然整季未上一軍，不過去年出賽機會回升，雖然以代跑或代守為主，不過球季最後三場先發把握機會，敲出5支安打、送回4分，整季累積10支安打，打擊率2成27。

去年球季後，吳念庭獲得加薪200萬日圓，今年年薪來到推估880萬日圓（約台幣237萬元），球季後返台訓練，為了趕上春訓，今天搭機返日，也透過臉書粉絲團向球迷道別，希望新球季繼續為他支持、加油。

日本政府因應新冠肺炎疫情變化，外國人入境簽證發放越來越嚴格，今天日本媒體報導指出，運動員原本的特許簽證也將停止新發，不過原本就有在留證的選手不受影響，旅日台將要回到日職沒有太大問題。

目前台灣旅日球員，歐力士投手張奕最早返日，去年12月30日就已離台，樂天投手王彥程在11日返日，阪神隊陳偉殷則在昨天離台，火腿隊王柏融、樂天隊宋家豪預計1月中、下旬赴日，巨人隊陽岱鋼最快本周返日。

吳念庭 西武獅 樂天

延伸閱讀

日職／張奕談隔離時都在網購 台灣防疫日媒也關心

日職／結束12天補充兵 張奕搭機離台備戰新球季

日職／想打6搶1資格賽 張奕：但球隊可能不會放人

日職／12強賽養出信心 張奕的高期望意外有反效果

相關新聞

日職／吳念庭搭機離台 台將返日備戰第四人

西武獅隊台灣好手吳念庭今天搭機離台，為新球季備戰，日職今年預計在2月1日展開春訓，以14天的隔離時間推估，趕得上球隊開訓...

中職／貓仔教練修控球 翁瑋均：投手最不好的就是保送

去年整季共3名本土投手先發20場以上，分別為統一獅隊施子謙(21場）、樂天桃猿隊王溢正和翁瑋均（皆20場），今年在5隊賽...

中職／土投先發生存戰 王溢正：只能接受挑戰

中職今年迎接史上首見的5隊賽季，各隊休兵日變多、5連戰的考驗變少，本土先發投手的出賽空間面臨壓縮，已連6季先發20場以上...

日職／菅野年薪等於4位上班族一生所賺 網：像航海王懸賞金

暫時放棄旅美的巨人王牌菅野智之昨(14)日與球團更改契約，簽下了1年8億日圓合約，雖然與先前傳出的4年40億日圓有落差，但仍然打破了前巨人洋砲佩塔吉尼（Roberto Petagine）的7.2億日圓

日職／日媒期待復活球星 巨人隊陽岱鋼入列

日本棒球雜誌「週刊棒球」選出12球團期待重返榮耀的「昔日球星們」，台將陽岱鋼被列在巨人隊代表，去年出賽機會不多的他，今年...

中職／隔離如何投球訓練？ 羅力在房間示範方法

富邦悍將洋投羅力將迎來在中職的第9年，也早早在本月11日抵台，成為中職5隊中最早來台的洋將。 根據防疫規定，羅力必須自主隔離14天，而他在房間內也沒閒著，近日富邦悍將官方IG釋出一段限時動態，正是羅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。