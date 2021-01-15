日職／菅野年薪等於4位上班族一生所賺 網：像航海王懸賞金

暫時放棄旅美的巨人王牌菅野智之昨(14)日與球團更改契約，簽下了1年8億日圓合約，雖然與先前傳出的4年40億日圓有落差，但仍然打破了前巨人洋砲佩塔吉尼（Roberto Petagine）的7.2億日圓年薪的記錄，成為日職史上最高年薪選手。

而日媒「體育日本」報導，日本民眾對於菅野所簽下的大約感到相當吃驚，「是電腦輸入錯誤吧...？」、「菅野沒有中JUMBO(日本年末發行的彩券，最高一等賞為7億日圓)，就能有8億日圓嗎？」、「看起來像是航海王中的懸賞金呢」。

另外也有人表示，8億日圓就幾乎等於4個上班族的生涯薪資，而根據2017年日本勞動政策研究機構所調查，擁有大學或研究所學歷的民眾，從工作到退休的總生涯薪資大概是2億7000萬日圓，菅野簽下的8億合約對許多人來說可是夢幻數字。

日本其餘頂級先發投手如千賀滉大(年薪4億日圓)、大野雄大(年薪3億日圓)及山本由伸(1億5000萬日圓)，加起來才能與菅野並駕齊驅，而也有人提到羅德去年開幕戰先發陣容全體薪資還不及菅野，事實上，羅德包含投手共10人，年薪是9億4860萬日圓，而扣掉先發投手石川步的薪資，年薪將會是8億4360萬日圓。