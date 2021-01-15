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中職／貓仔教練修控球 翁瑋均：投手最不好的就是保送

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊翁瑋均。記者陳宛晶／攝影
樂天桃猿隊翁瑋均。記者陳宛晶／攝影

去年整季共3名本土投手先發20場以上，分別為統一獅隊施子謙(21場）、樂天桃猿隊王溢正和翁瑋均（皆20場），今年在5隊賽季之下，將面臨一場土投生存戰，翁瑋均說：「講真的，當投手就是想要投球，不管角色定位是什麼。都是投球，只是在不同時間點上去，面臨的狀況不一樣。」

除了賽程之外，猿隊今年部署5名洋投，爭取開季3席，還有空間進行一、二軍升降，對於土投先發同樣是考驗。總教練曾豪駒則是認為，被壓縮的不一定是土投，「只要土投發揮出來、比洋將好，我們也有可能選擇土投先發，洋將投不好就是去中繼或換人上來。」他強調不分土洋、公平競爭。

翁瑋均去年上半季就已有幾次5號先發被跳過輪值的經驗，季中才開始比較固定輪值出賽，整季先發20場，拿下9勝7敗、防禦率高達7.02，投手教練許銘傑也點名他，直球控制力有待加強，希望他的三振與保送比可以提升到3比1，投起球來會更有壓制力。

翁瑋均說：「他（許銘傑）是說我保送太多，當一個投手，最不好的就是保送。」目前春訓還沒感受到「貓仔教練」的嚴厲，「因為這幾天基本上都是體能訓練，技術的東西要等下一階段。」

看待新賽季考驗，翁瑋均說：「其實沒有太過擔心，先準備好自己，就不怕在任何時間、任何狀況用到你。」他表示，對投手來說，能上場就是教練對你肯定，不管出賽定位是什麼，都一樣是在投球，「有機會上場，就盡量去丟、盡量去表現。」

他表示，教練有給自己目標，「目前目標不變，朝先發調整，後面會怎麼樣，就看教練團安排。」

翁瑋均 許銘傑 樂天桃猿

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