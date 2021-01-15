中職／土投先發生存戰 王溢正：只能接受挑戰

中職今年迎接史上首見的5隊賽季，各隊休兵日變多、5連戰的考驗變少，本土先發投手的出賽空間面臨壓縮，已連6季先發20場以上的樂天桃猿隊左投王溢正坦言，「不是本土先發投手的空間變小一點，是少了很多，但也只能接受挑戰。」

中職前一次單季土投先發場次超過洋投已是2014年，該年4隊合計293場推出本土投手先發，超越洋投的187場，以中信兄弟隊的95場居冠，全隊有10位土投先發過，輪值固定班底的林煜清、鄭凱文各先發23、22場，陳鴻文也先發投了16場。

2015年起，洋投先發場次超越土投，2019年富邦悍將隊有81場、2020年兄弟有80場派出洋投先發，猿隊、悍將隊都已連續6年洋投單季先發場次在73場以上。

土投的生存空間日益萎縮，今年還將面臨來自賽程的考驗，各隊若以3洋投先發部署，單周內固定先發的土投名額只剩1人，意即本土王牌之外的其他本土先發，只能在夾縫中求生存。

王溢正從2015年先發22場開始，至去年正好20場達陣，已經連6季先發20場以外，為中職史上本土第三人，跟進謝長亨（1991到1996）、陳義信（1991到1996）的行列。

身為近年中職本土先發第一把交椅，對於今年土投的出賽空間，王溢正直言不是變少一點，而是變少很多，土投固定先發的那一席，「也不一定會是我。」

王溢正指出，受到疫情影響，各隊洋將越找越好，「大家都往比較安全的地方跑，每個都5星級、豪華陣容，而且5隊賽程的休兵日變多，輪值很難排，會變成洋將一直輪、本土找機會上。」他坦言，一定會壓縮到本土的位置，「我們只能選擇接受挑戰。」