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日職／日媒期待復活球星 巨人隊陽岱鋼入列

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日本棒球雜誌「週刊棒球」選出12球團期待重返榮耀的「昔日球星們」，台將陽岱鋼被列在巨人隊代表 聯合報系資料照
日本棒球雜誌「週刊棒球」選出12球團期待重返榮耀的「昔日球星們」，台將陽岱鋼被列在巨人隊代表 聯合報系資料照

日本棒球雜誌「週刊棒球」選出12球團期待重返榮耀的「昔日球星們」，台將陽岱鋼被列在巨人隊代表，去年出賽機會不多的他，今年是合約最後一年，要奮起求表現。

「週刊棒球」列出今年日職12球團中，今年要背水一戰、瞄準復活的球星，這12人曾經是主力球員，但因表現不佳、受傷，導致出賽機會減少，然而過往的成績，讓不少球迷期待他們能夠再次奮起。

巨人隊由台灣好手陽岱鋼入選，報導中指出，陽岱綱是以打守跑「三拍子」著稱的選手，2013年更曾拿下盜壘王，在火腿隊時期以主力打者的身分活躍著，然而2017年到了巨人隊後，四年來沒有一個球季達到規定打席。

陽岱綱近年來鮮少固定卡位先發，去年出賽38場僅打了77打席，打擊率2成38，有1發全壘打、6分打點，今年是與巨人隊5年合約的最後一年，「週刊棒球」寫道：「就看能不能展現意志。」

這12人中另外還包括阪神隊的藤浪晉太郎、橫濱隊的桑原將志、養樂多隊川端慎吾、西武隊松坂大輔等台灣球迷也熟知的球星。

棒球 巨人 陽岱鋼

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