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日職／「這次讓我自己出發吧」 陳偉殷粉絲團透露心情

聯合新聞網 / 綜合報導
陳偉殷搭機前往日本前，在粉絲團貼出與兒子合照並吐露心情。 截圖自陳偉殷粉絲團
陳偉殷搭機前往日本前，在粉絲團貼出與兒子合照並吐露心情。 截圖自陳偉殷粉絲團

台灣左投陳偉殷昨天出發前往日本，向新東家阪神虎隊報到，準備為期長達2周的居家隔離，剛好可來的及趕上2月1日開始的春訓，他出發前也在臉書表達心情，由於日本疫情嚴峻，「這次就讓我自己先出發吧！

雖然日本因疫情再次爆發，1月底前禁止外籍人士入境，不過去年效力羅德隊的陳偉殷已有工作簽證，因此不受影響，不過還是得進行14天隔離才能出關。

為了保護家人，陳偉殷此行決定獨自前往，在粉絲團上貼出與兒子送機合照，透露不捨之情，並寫下：「為新球季準備的時刻又來臨了，不同的是這回因為疫情關係，要先跟家人分開一陣子，雖然心裡很捨不得，可是畢竟台灣現在是全世界最安全的地方，就讓我自己先出發吧。」

他也感謝在台灣堅守防疫崗位的每個人，讓他可以放心前行，「也希望大家繼續努力，一起渡過所有難關。」同時文末感謝華航的安排，並再次標註自己的座右銘「一生懸命」。

陳偉殷預計會是阪神春訓首位抵達的洋將，有更多時間可和隊友培養默契，讓新球季勝投拿得更順利。

陳偉殷 阪神虎

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