快訊

慘況曝光！印尼蘇拉威西6.2強震 3人死亡多處房屋倒塌

樂華夜市億萬富翁藏11歲腦麻獨子 不讓上學、就醫僅19公斤

日職／張奕開始自主訓練 台灣防疫日媒也關心

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
歐力士隊台將張奕結束自主隔離，今天到球團訓練基地展開初次練習。 聯合報系資料照
歐力士隊台將張奕結束自主隔離，今天到球團訓練基地展開初次練習。 聯合報系資料照

歐力士隊台將張奕結束自主隔離，今天到球團訓練基地展開初次練習，份量不重，張奕近期隔離了28天，加上去年的經驗，讓他以穩紮穩打的腳步開始準備迎接一軍春訓。

根據日本媒體「Daily」報導，張奕今天開始自主訓練，只是跑步、傳接球等輕量練習，張奕表示：「今天第一天練習，只是最低限度的活動，之後還要跟訓練師討論，以避免受傷為主。」

張奕在去年11月下旬返台，結束14天隔離後，當了12天的補充兵，就在12月30日回到日本，接受另一個14天的隔離，前後四周的時間，根據「日刊體育」報導，張奕只能透過重訓、投球、跑步維持體能。

張奕表示：「體力上沒有問題，但如果只是這樣去投球，可能會受傷，去年沒有在球季開幕時把狀態調整好，這一次我希望好好的打好基礎再出發。」

張奕去年因為練習時沒掌握好休息時間，造成手肘、肩膀負擔，也導致未能趕上開季，今年的新年新目標，是希望能健康待滿一軍一整季。

在台灣若違反居家隔離的規範，有擅自外出或其他違規情節，可處20萬至100萬元罰鍰，張奕如何度過隔離生活也讓日媒好奇，張奕表示：「只能在網路上買東西，一直這樣是滿無聊的。」

台灣的防疫成果有目共睹，不過張奕認為，防範措施跟球團的建議差不多，都是戴好口罩、勤洗手、用鹽水漱口等，重點還是每一個人都有防疫意識，「以我自己來說，作為棒球選手，要有更高度的自覺」。

張奕 歐力士 棒球

延伸閱讀

日職／離台抵日檢測都呈陰性 陳偉殷趕上開訓不成問題

日職／陳偉殷抵達日本 趕上阪神春訓

日職／一年8億日圓續留巨人 菅野智之澄清：不是為了錢

日職／陳偉殷拚勝投 日媒：小心後面守備的人

相關新聞

日職／離台抵日檢測都呈陰性 陳偉殷趕上開訓不成問題

台灣左投陳偉殷昨天出發前往日本，向新東家阪神虎隊報到，球團證實，他在離台前與抵日後的檢測都呈現陰性，將從今天展開為期2周...

日職／張奕開始自主訓練 台灣防疫日媒也關心

歐力士隊台將張奕結束自主隔離，今天到球團訓練基地展開初次練習，份量不重，張奕近期隔離了28天，加上去年的經驗，讓他以穩紮...

中職／備戰選秀 陳冠宇業餘練功

留在台灣的旅外球員持續尋找出賽機會，前旅日投手陳冠宇將加盟甲組成棒安永鮮物隊，3月的春季聯賽就可登板一展身手，而有大聯盟...

日職／陳偉殷抵達日本 趕上阪神春訓

阪神虎隊8名洋將何時抵達？成為日本媒體關注焦點，其中台灣左投陳偉殷已在昨天抵達日本，開始14天的居家隔離，趕上在2月1日...

日職／陳偉殷抵達日本 阪神虎隊春訓不怕沒洋將

台灣左投陳偉殷今天抵達日本，開始14天的居家隔離，剛好趕上2月1日的春訓開訓，阪神虎隊不用擔心春訓出現8洋將都沒到的狀況...

日職／10票之差 高津臣吾名人堂飲恨落選

「野球殿堂」也就是日本棒球名人堂，今天公布票選結果球員部門得票最高的前興農牛投手高津臣吾以10票之差飲恨落選，在特別表彰則由1996年奧運棒球賽日本隊監督川島勝司和棒球史作家佐山和夫入選。 算上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。