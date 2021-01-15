日職／張奕開始自主訓練 台灣防疫日媒也關心

歐力士隊台將張奕結束自主隔離，今天到球團訓練基地展開初次練習，份量不重，張奕近期隔離了28天，加上去年的經驗，讓他以穩紮穩打的腳步開始準備迎接一軍春訓。

根據日本媒體「Daily」報導，張奕今天開始自主訓練，只是跑步、傳接球等輕量練習，張奕表示：「今天第一天練習，只是最低限度的活動，之後還要跟訓練師討論，以避免受傷為主。」

張奕在去年11月下旬返台，結束14天隔離後，當了12天的補充兵，就在12月30日回到日本，接受另一個14天的隔離，前後四周的時間，根據「日刊體育」報導，張奕只能透過重訓、投球、跑步維持體能。

張奕表示：「體力上沒有問題，但如果只是這樣去投球，可能會受傷，去年沒有在球季開幕時把狀態調整好，這一次我希望好好的打好基礎再出發。」

張奕去年因為練習時沒掌握好休息時間，造成手肘、肩膀負擔，也導致未能趕上開季，今年的新年新目標，是希望能健康待滿一軍一整季。

在台灣若違反居家隔離的規範，有擅自外出或其他違規情節，可處20萬至100萬元罰鍰，張奕如何度過隔離生活也讓日媒好奇，張奕表示：「只能在網路上買東西，一直這樣是滿無聊的。」

台灣的防疫成果有目共睹，不過張奕認為，防範措施跟球團的建議差不多，都是戴好口罩、勤洗手、用鹽水漱口等，重點還是每一個人都有防疫意識，「以我自己來說，作為棒球選手，要有更高度的自覺」。