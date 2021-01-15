聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／離台抵日檢測都呈陰性 陳偉殷趕上開訓不成問題
台灣左投陳偉殷昨天出發前往日本，向新東家阪神虎隊報到，球團證實，他在離台前與抵日後的檢測都呈現陰性，將從今天展開為期2周的居家隔離，預計趕上2月1日開訓不成問題。
日本因應新冠肺炎疫情升溫，為了加強防疫，日本政府於日前宣布，包含日本人在內的所有入境者都要繳交檢疫證明，入境時也須做PCR核酸檢測。
陳偉殷昨天搭機離台，今年因考量疫情而決定獨自出發，他在粉絲團留言：「為新球季準備的時刻又來臨了，不同的是這回因為疫情關係，要先跟家人分開一陣子，雖然心裡很捨不得，可是畢竟台灣現在是全世界最安全的地方，就讓我自己先出發吧。」他也感謝在台灣堅守防疫崗位的每個人，讓他可以放心前行，「也希望大家繼續努力，一起渡過所有難關。」
陳偉殷因去年已在日職羅德隊打球，持有工作簽證，今年抵日行程不受影響，在昨天順利向球隊報到，也按照規定進行新冠肺炎檢測。
球團表示，陳偉殷在離台前與抵日後所做的檢測，都呈現陰性，也是今年阪神第一位抵日的洋將，陳偉殷將從今天起展開14天的居家隔離，趕上2月1日開訓不成問題。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言