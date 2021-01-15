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日職／離台抵日檢測都呈陰性 陳偉殷趕上開訓不成問題

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陳偉殷（右）在離台前與抵日後的檢測都呈現陰性，將從今天展開為期2周的居家隔離，預計趕上2月1日開訓不成問題。 圖／國泰真殷雄棒球訓練營提供(資料照)
陳偉殷（右）在離台前與抵日後的檢測都呈現陰性，將從今天展開為期2周的居家隔離，預計趕上2月1日開訓不成問題。 圖／國泰真殷雄棒球訓練營提供(資料照)

台灣左投陳偉殷昨天出發前往日本，向新東家阪神虎隊報到，球團證實，他在離台前與抵日後的檢測都呈現陰性，將從今天展開為期2周的居家隔離，預計趕上2月1日開訓不成問題。

日本因應新冠肺炎疫情升溫，為了加強防疫，日本政府於日前宣布，包含日本人在內的所有入境者都要繳交檢疫證明，入境時也須做PCR核酸檢測。

陳偉殷昨天搭機離台，今年因考量疫情而決定獨自出發，他在粉絲團留言：「為新球季準備的時刻又來臨了，不同的是這回因為疫情關係，要先跟家人分開一陣子，雖然心裡很捨不得，可是畢竟台灣現在是全世界最安全的地方，就讓我自己先出發吧。」他也感謝在台灣堅守防疫崗位的每個人，讓他可以放心前行，「也希望大家繼續努力，一起渡過所有難關。」

陳偉殷因去年已在日職羅德隊打球，持有工作簽證，今年抵日行程不受影響，在昨天順利向球隊報到，也按照規定進行新冠肺炎檢測。

球團表示，陳偉殷在離台前與抵日後所做的檢測，都呈現陰性，也是今年阪神第一位抵日的洋將，陳偉殷將從今天起展開14天的居家隔離，趕上2月1日開訓不成問題。

陳偉殷 阪神虎 羅德

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