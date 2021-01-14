日職／10票之差 高津臣吾名人堂飲恨落選

「野球殿堂」也就是日本棒球名人堂，今天公布票選結果球員部門得票最高的前興農牛投手高津臣吾以10票之差飲恨落選，在特別表彰則由1996年奧運棒球賽日本隊監督川島勝司和棒球史作家佐山和夫入選。

算上今年，球員部門已連2年無人入選，高津臣吾曾效力過興農牛，並曾短暫站上大聯盟舞台，目前擔任養樂多隊的監督，他在這次名人堂票選獲259票（73.2%）距離明定的75%僅有10票之差落選，今年第一次進入票選候補的前中日投手山本昌也以244票（68.2%）落選。

球員部門係由球員退休後歷時5年以上，才有提名進入名人堂的資格，從此之後的15年間都有票選資格，由報導棒球新聞經驗超過15年的資深媒體記者（今年為361人）票選，有效投票超過2/3的情況下，得票率超過75％以上者即入選。