日職／一年8億日圓續留巨人 菅野智之澄清：不是為了錢

放棄美職回歸日職的菅野智之今天與巨人隊完成合約更改，雖然跟外傳的4年40億日圓有落差，不過1年年薪8億日圓（約台幣2.2億元）的合約，仍締造日職最高薪紀錄。

菅野智之去年年薪為6.5億（約台幣1.8億元）日圓，與橫濱隊投手佐佐木主浩並列日職本土球員史上最高薪，洋將最高薪紀錄則是2003、2004年巨人隊佩塔吉尼（Roberto Petagine）的7.2億日圓（約台幣2億元）。

菅野智之獲得加薪1.5億日圓加薪，躍居史上最高薪，去年開季13連勝，最終戰績14勝2敗，防禦率1.97的成績沒有白費，不過並非外傳的4年合約含逃脫條款，而是只簽1年。

去年季後菅野智之申請入札，雖獲得多支大聯盟球隊報價，不過與菅野預期有落差，選擇回到巨人隊，期間一度傳出菅野智之是因為金額考量才回到日本，受到不少批評。

菅野智之今天也為此澄清，「我想聲明的是，之前傳出的金額毫無根據，有人說我是為了錢才留下來，但完全不是如此，就算為了錢，也是個人價值觀，也有人認為既然透過入札去挑戰，就不要在意條件，不過我的人生要由我自己去判斷」。