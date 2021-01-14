中職／陳冠宇加盟安永鮮物 3月春季聯賽可登板

前旅日投手陳冠宇找到球隊加盟，不是中華職棒，而是先加入崇越集團旗下的安永鮮物棒球隊，預計在中職選秀前都會跟隨球隊練習，而且手續已經辦妥，3月的春季聯賽就可登板出賽，預計本月27日舉行加盟記者會。

去年季後羅德隊雖有續約意願，不過陳冠宇在疫情、家庭考量下，決定返台投入中職選秀，現階段處於自主訓練，原本外界猜測會以自主培訓方式跟隨中職球隊訓練，結果揭曉是加入甲組成棒。

陳冠宇在去年12月受訪時表示，自主訓練結束後，會再請經紀公司探詢跟隨球隊練習的機會，甲組成棒不只一隊有興趣招攬陳冠宇加盟，但最終選擇安永鮮物，預計到6月左右都會在此效力。

陳冠宇有著職棒球員身分，回歸業餘需要經過轉換手續，經由技術委員認可，由於日前就已辦理，3月23日開打的全國成棒甲組春季聯賽，陳冠宇可以登板投球，春季聯賽將在5月底結束，剛好接上中職選秀的時程。